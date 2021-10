Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Luce dei tuoi occhi, nella quarta puntata che andrà in onda mercoledì 13 ottobre in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Emma e Luca rischieranno di morire tra le fiamme. Nel mentre, Valentina si risveglierà dal coma e riuscirà a scagionare Enrico.

Il professor Cantone ha fatto partorire la madre di Martina

Nella quarta puntata della fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, la giovane ragazza Valentina si risveglierà e potrà finalmente dare la sua versione dei fatti.

In questo modo, la sorella di Luca riuscirà a scagionare Enrico.

Nel frattempo, Emma valuterà il prossimo passo da fare. In particolare, la ballerina deciderà di indirizzare le sue indagini su Martina, in quanto si scoprirà che è stato il professor Cantone ad essersi occupato della nascita della ragazza. Infatti, Emma scoprirà che la madre di Martina, poco prima del ricovero, aveva trascorso alcuni giorni in alta montagna. La protagonista quindi si metterà all'opera per cercare di scoprire cosa è successo in quei giorni in montagna. Non è da escludere che Emma potrebbe scoprire alcuni dettagli importanti inerenti a sua figlia.

Intanto, Sofia sorprenderà Valentina organizzando un'esibizione per lei, poco prima dell'operazione alle gambe.

La ragazza deciderà di chiedere al padre il materiale necessario ai fini dell'evento e in mezzo a queste cose troverà un mazzo di chiavi. Quest'ultimo potrebbe essere lo stesso che Valentina ha detto di aver visto la notte dell'incidente.

Luca verrà colpito alla testa

Poco dopo, Valentina subirà un intervento molto delicato alle gambe e fortunatamente andrà tutto bene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, appena la situazione della giovane migliorerà, Enrico andrà da Luigi e gli parlerà del portachiavi visto dalla ragazza la sera dell'incidente. L'uomo, però, di fronte alla domanda del professore rimarrà glaciale e non avrà nessuna reazione. Poi, appena Enrico andrà via, Luigi farà una telefonata in cui mostrerà tutta la sua preoccupazione.

Nel frattempo, Luca cercherà di scoprire chi ha investito sua sorella, ma mentre sarà alla ricerca subirà un colpo alla testa che lo lascerà a terra. Emma intanto non riceverà più notizie del fratello di Valentina e per questo motivo sarà molto preoccupata. La ballerina deciderà quindi di andare a cercare Luca e lo troverà avvolto tra le fiamme.

Alla fine, sia Luca che Emma rischieranno la vita, ma Enrico arriverà in tempo a salvarli. Intanto, Emma sarà spaventata da quanto successo e vorrà mettere fine alla indagini. Invece, Luca non sarà dello stesso parere.