Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Luce dei tuoi occhi, nella seconda puntata in onda mercoledì 29 settembre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la protagonista Emma, interpretata da Anna Valle, farà ancora molta fatica a raccontare alcuni dettagli intimi della sua vita ad Enrico, il personaggio interpretato da Giuseppe Zeno. Nel frattempo, proseguiranno le indagini sull'incidente stradale di Valentina ed Emma verrà chiamata da Luisa, in quanto è stata l'ultima persona a vedere e a contattare la giovane.

Luisa indagherà sull'incidente che ha visto coinvolta Valentina

Nella seconda puntata in onda mercoledì 29 settembre in prima serata su Canale 5, Luisa continuerà ad indagare sull'incidente accaduto alla giovane ballerina Valentina. Entrando nello specifico della vicenda, risulterà dalle indagini che la protagonista Emma è stata l'ultima a che ha fatto tantissime chiamate e ha mandato diversi messaggi alla ragazzina. Proprio per questo motivo, Luisa si metterà in contatto con il personaggio interpretato da Anna Valle per saperne di più. Quest'ultima racconterà alla polizia che poco prima dell'incidente aveva avuto un'accesa discussione con Valentina, ma per motivi personali deciderà di non svelare proprio tutta la verità.

Emma Conti non si fiderà di Enrico

In particolare, Luca sarà l'unico che conoscerà tutti i dettagli dello scontro avvenuto dalla ballerina Emma e dalla sua allieva. Inoltre, il ragazzo deciderà di aiutare la protagonista a cercare Alice, in quanto anche lui sarà convinto che la bambina nata sedici anni prima, non è morta.

Nel frattempo, Enrico noterà un comportamento molto strano da parte di Emma.

Infatti, l'uomo sarà convinto che Conti stia nascondendo qualcosa, ma la donna sarà vaga e non gli rivelerà nulla, in quanto non riuscirà ancora a fidarsi di lui. Dunque, proprio per questo motivo, Emma non potrà ancora dire la verità circa la sua vita personale ad Enrico.

Poco dopo continueranno le indagini di Luisa che vorrà trovare a tutti i costi, l'auto pirata che ha investito Valentina.

Nel mentre, la donna scoprirà che Emma starà conducendo privatamente delle indagini su di lei e dato che Luisa nasconderà diversi segreti, la cosa non le farà affatto piacere. In seguito, Emma ed Enrico si metteranno sulle tracce di Luisa a seguito di un'intuizione avuta dai protagonisti. In particolare, grazie a ciò, i due riusciranno a salvare la donna, prima che un uomo le faccia del male.