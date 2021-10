Tanti colpi di scena accadranno nelle puntate di Love is in the air in onda dal 25 al 30 ottobre su Canale 5. Le trame della Serie TV raccontano che Ceren si infurierà dopo un nuovo rifiuto da parte di Deniz Sarachan. Eda Yildiz, invece, prenderà a schiaffi Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air dal 25 ottobre: Ceren furiosa per il rifiuto di Deniz

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 25 a sabato 30 ottobre sui teleschermi italiani raccontano che il piano di Eda sembrerà dare i suoi frutti. L'architetto, infatti, darà l'impressione di ricordare dopo aver saputo del fidanzamento tra la fioraia e Deniz.

A tal proposito, Bolat pregherà Melo e Ceren di aiutarlo ad organizzare una cena a lume di candela per Yildiz.

Ed ecco che Melek fingerà di essere depressa, tanto da convincere Eda ad uscire con lei per tirarle su il morale. Le due amiche così si recheranno in un ristorante dove Melo scomparirà prima dell'arrivo di Serkan. Tuttavia, quest'ultimo arriverà tardi in quanto trattenuto da una visita improvvisa di Selin.

La Pr dell'Art Life, invece, apparirà sempre più gelosa della fioraia e di Ceren. Proprio quest'ultima sarà furiosa dopo essere stata rifiutata da Deniz. Per questo motivo, l'avvocatessa metterà in cattiva luce Eda dopo aver capito che Sarachan è innamorato di lei.

Eda schiaffeggia con violenza Serkan: puntate 25-30 ottobre di Love is in the air

Nelle puntate 25-30 ottobre di Love is in the air, Serkan si recherà al ristorante dove bacerà Eda a sorpresa. La ragazza, a questo punto, crederà che l'architetto si sia ricordato della loro intensa storia d'amore.

Tuttavia, lui le confesserà di averla baciata nel tentativo di recuperare la memoria che ha perso.

Yildiz, a questo punto, verrà colta da un raptus di follia, tanto da schiaffeggiarlo con violenza.

In seguito, Melek e Ayfer cercheranno di riportare alla calma la fioraia, invitandola a considerare che Bolat stia provando un modo per recuperare il loro rapporto.

Nel frattempo, Ayfer e Aydan saranno convocate in commissariato mentre l'Art Life vincerà l'appalto per la ristrutturazione di un progetto del signor Ates.

Proprio quest'ultimo deciderà di organizzare una sfilata per celebrare il momento, tanto da chiedere a Eda e Deniz di sfilare in passerella.

Leyla ed Erdem sempre più complici

Serkan ed Engin, invece, organizzeranno un piano per capire se davvero la fioraia e il barista sono fidanzati. In dettaglio, l'architetto coinvolgerà Sarachan nel progetto di ristrutturazione. Poi, Engin proporrà a tutti i dipendenti di partecipare ad un'attività per alleviare lo stress sul lavoro.

Ferit, invece, scoprirà che Ceren non si è recata alla seduta con lo psicologo mentre Leyla ed Erdem appariranno sempre più complici.

Seyfi, intanto, affermerà di aver visto Alex, tanto che Ayfer e Aydan decideranno di mettersi sulle sue tracce.

A tal proposito, lo chef Zucco inizierà a ricattare le donne tramite Metin. Per questo motivo, la madre di Serkan e la signora Yildiz si recheranno in banca per provvedere al pagamento del ricatto.

Eda e Deniz parteciperanno ad un test di coppia, dove dimostreranno molta affinità mentre i festeggiamenti della sfilata proseguiranno su di uno yatch. Sarà in questo frangente che la fioraia rischierà la vita, cadendo involontariamente in mare e destando la paura di Bolat.