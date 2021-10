La fiction thriller Luce dei tuoi occhi ambientata a Vicenza in un'affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, che racconta la storia di Emma Conti (Anna Valle) e sta ottenendo degli ottimi risultati in termini di ascolti, prosegue la sua messa in onda con un appuntamento settimanale. Nel corso della quarta puntata che occuperà Canale 5 il 13 ottobre 2021 come di consueto in prima visione assoluta dopo Striscia la notizia e si sfiderà con la serie L'ispettore Coliandro di Rai 2, il protagonista principale Enrico Leoni (Giuseppe Zeno) potrà fare un sospiro di sollievo nell’istante in cui smetterà di fare i conti con la giustizia in maniera definitiva.

In particolare l’insegnante di fisica e matematica dopo essere finito dietro le sbarre del carcere per il ritrovamento di un’automobile incidentata, e a causa della denuncia da parte della famosa étoile internazionale proveniente da New York verrà scagionato per merito di Valentina Costa (Elisa Visari).

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, episodio del 13 ottobre: Emma porta avanti le sue indagini sul passato di Martina

Il quarto episodio della serie televisiva italiana composta da sei puntate, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da RTI - Banijay Studios Italy, invece di essere trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset martedì farà compagnia ai fan mercoledì 13 ottobre 2021, e quindi tornerà alla sua collocazione originaria dopo il cambio di palinsesto.

Dalle anticipazioni si evince che per iniziare Emma continuerà a portare avanti le sue indagini sul passato di Martina (Linda Pani), venuta al mondo grazie al professore Cantore: stando agli spoiler inoltre una delle prime scoperte della maestra di danza riguarderà la madre della fanciulla.

Sofia organizza una piccola esibizione per Valentina, Emma decisa a salvare Luca

Intanto Sofia (Rebecca Antonaci) organizzerà una piccola esibizione per l’amica Valentina prima di un’importante operazione alle gambe: per riuscire nel suo intento la ballerina si farà dare in presto il materiale necessario dal padre Luigi (Yari Gugliucci).

Successivamente Luca (Riccardo De Rinaldis Santorelli) si troverà nei guai: a cercare di fare il possibile per salvare il fratello di Valentina ci penserà Emma.

A questo punto si assisterà alla ripresa di Valentina, che non appena verrà dimessa dall’ospedale non perderà tempo per testimoniare a favore del professore di matematica e fisica Enrico facendolo tornare in libertà. Nei prossimi appuntamenti, Emma riuscirà a risolvere il suo mistero, ovvero a scoprire una volta per tutte se sua figlia Alice che lei credeva fosse morta alla nascita sia veramente viva?