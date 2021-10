Al termine della settima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 4 ottobre su Canale 5, Lulù Selassié (Lucrezia all’anagrafe) è stata protagonista di un duro sfogo. La giovane ha raccontato a Giucas Casella di essere stata vittima di stalking circa dieci anni fa.

Il racconto della principessa

Lucrezia Selassié, parlando con Casella, ha confidato un segreto di cui sarebbero a conoscenza solo pochissime persone. Nel dettaglio, Lulù ha spiegato di essere stata vittima di stalking: “Avevo un pazzo che mi ricattava con delle foto intime”.

La diretta interessata ha rivelato di non averne mai voluto parlare con nessuno, perché è una cosa di cui non va fiera. A distanza di dieci anni, la gieffina ha confidato di portare ancora le cicatrici di quell’episodio: “Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi”. Questa persona, secondo il suo racconto, l'avrebbe obbligata a fare delle cose che non voleva affatto.

‘Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa’

Nel corso del suo sfogo, Lulù ha raccontato a Giucas che per mesi ha tenuto per sé quel segreto. Una volta, però, la sorella di 12 anni prese il suo cellulare e scoprì quanto stava accadendo. Come riferito da Lucrezia, sua mamma avrebbe sofferto per mesi per questa cosa. La stessa adolescente all’epoca cercò aiuto per ben sei mesi, ma invano.

Con tono piccato, Lulù ha chiosato: “Non sanno niente e giudicano le principesse”. La diretta interessata ha fatto sapere che vorrebbe scrivere un libro per raccontare la sua storia. Ma non solo, ha puntato il dito contro Soleil: “Dallo studio tutti difendono lei perché ha più follower”.

Infine, la gieffina ha precisato che le sorelle Selassié non sono affatto delle ragazze viziate.

Lucrezia delusa da Manuel

All’interno del Grande Fratello Vip, Lulù ha stretto un’amicizia particolare con Manuel Bortuzzo. Da qualche giorno a questa parte, però, tra i due il rapporto sembra scricchiolare. Al termine della settima puntata del Reality Show, la principessa ha lamentato di sentire “distante” il 22enne di Treviso.

Come spiegato da Lulù, il nuotatore le darebbe poca importanza. Inoltre, il fatto di avere scelto di dormire con Aldo Montano piuttosto che con lei, l’avrebbe messa in difficoltà. Parlando con Manuel, la diretta interessata ha chiesto di non essere presa per una pazza o come un peso.

Lulù ha semplicemente chiesto a Bortuzzo di darle più attenzioni, poiché non la fa sentire sicura. Infine, ha confidato che la situazione familiare lontano dai riflettori non la sta affatto aiutando: il papà delle sorelle Selassié è stato arrestato per una maxi frode fiscale.