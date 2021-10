Martedì 19 ottobre, su Real Time, verrà trasmessa la quarta puntata di Matrimonio a prima vista 7. Stando alle anticipazioni, i telespettatori potranno vedere come procederà la vita di coppia dei sei protagonisti. Se il viaggio di nozze di Davide e Martina era andato bene, la convivenza inizierà a evidenziare i primi problemi. Il motivo? Un ex della sposa si farà vivo.

Martina e Davide: un ex di lei torna con un bigliettino

In occasione della 4^ puntata di Matrimonio a prima vista 7, le coppie si confronteranno sulla convivenza. Martina e Davide hanno trascorso il viaggio di nozze in Sardegna, dove hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio.

Da quanto emerso nella terza puntata, lui ha continuato a essere premuroso con la neo sposa. Quest'ultima invece, si è mostrata leggermente più fredda, ma non ha disdegnato le attenzioni del suo sposo.

Nel nuovo episodio, i telespettatori assisteranno a un confronto sulla convivenza in cui verrà deciso che sarà Davide ad andare a vivere da Martina. Per alcuni giorni, la protagonista di Matrimonio a prima vista si troverà a casa da sola, in attesa che il marito prenda le sue cose e le sposti presso la sua abitazione. Al momento del trasferimento, lo sposo farà recapitare alla consorte un mazzo di fiori e un bigliettino romantico. Stando alle anticipazioni, il gesto di Davide non verrà apprezzato da Martina che a sua volta lo farà notare al suo uomo.

Ma non è tutto, nel corso di un litigio tra i due la sposa rivelerà di avere ricevuto un messaggio da un suo ex. Scendendo nel dettaglio, il ragazzo avrebbe invitato Martina a non convolare a nozze.

Ovviamente, l'episodio manderà su tutte le furie Davide.

Manuel e Dalila: felici e contenti

Il matrimonio di Dalila e Manuel dalle anticipazioni sembra proseguire a gonfie vele.

I due coniugi fin dal primo istante hanno dimostrato di avere un certo feeling. Durante il viaggio di nozze, la coppia si è avvicinata ulteriormente ed è arrivata anche ad avere un contatto fisico. In occasione della quarta puntata del docu-reality di Canale 5, i due coniugi si confronteranno sulla convivenza.

A quanto pare, i due verranno aiutati dal fatto che abitano entrambi nello stesso quartiere di Roma.

Dunque, Manuel e Dalila per il momento vivranno un po' a casa di lei e un po' a casa di lui.

Jessica e Sergio: la quiete dopo la tempesta

La coppia formata da Jessica e Sergio, dopo un viaggio di nozze burrascoso riuscirà a trovare un punto d'incontro. In particolare, lo sposo era apparso piuttosto infastidito per non essere riuscito a strappare neanche un bacio alla sua dolce metà. Dopo un confronto-scontro piuttosto acceso, i due sono riusciti a trovare una soluzione. A quanto pare, la notte trascorsa insieme ha reso soddisfatti entrambi.

Durante la 4^ puntata, i telespettatori vedranno Sergio trasferirsi a casa di Jessica. Solamente nelle prossime puntate sarà possibile capire se la convivenza tra i due coniugi andrà bene o ci saranno dei problemi.