La soap opera Una vita chiude ufficialmente i battenti. Lo scorso anno la serie ambientata ad Acacias ha salutato per sempre gli spettatori spagnoli che, nel corso di questi anni, hanno seguito e si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti. Tuttavia, come è già successo con Il Segreto, anche questa soap opera è destinata a chiudere i battenti per sempre e molto presto arriverà il fatidico epilogo finale anche per gli spettatori italiani. Mediaset, però, sta correndo già ai ripari e ha acquistato i diritti per una nuova soap opera proveniente sempre dalla Spagna.

Mediaset, la soap Una vita chiude per sempre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Una vita rivelano che la soap opera continuerà ad andare in onda su Canale 5 fino alla prossima estate 2022.

Mediaset trasmetterà il gran finale di sempre di questa soap opera che, nel corso degli anni, ha appassionato una media di oltre 2,7 milioni di spettatori, arrivando a toccare anche picchi del 25% di share.

Un grande successo che, tuttavia, nel corso degli anni ha subito un tracollo dal punto di vista auditel in Spagna, al punto che i produttori di Una vita hanno scelto di interrompere per sempre la messa in onda.

Il finale di sempre di Una vita trasmesso nel 2022

Il finale della soap si preannuncia decisamente scoppiettante e ricco di colpi di scena.

Gli spoiler rivelano che, ad avere la peggio, sarà la temutissima dark lady di Acacias, Genoveva Salmeron, la quale uscirà di scena morendo per mano di sua figlia e di suo marito.

La donna, infatti, nel corso delle ultime puntate di sempre di Una vita avrà modo di ritrovare sua figlia Gabriela, la quale in un primo momento fingerà di essere intenzionata a recuperare il rapporto con sua mamma, poi però mostrerà il suo lato dark e dimostrerà di essere interessata a mettere le mani sul patrimonio di Genoveva, tanto da portarla alla morte.

Intanto, però, in attesa del gran finale di sempre di Una vita, Mediaset ha scelto di correre ai ripari. Dal prossimo settembre 2022, la fascia oraria dalle 14:10 alle 14:45 non resterà "scoperta" e al posto della soap ambientata ad Acacias arriverà un nuovo prodotto iberico.

La nuova soap Dos Vidas andrà in onda al posto di Una vita su Canale 5

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, i vertici del Biscione avrebbero già acquistato i diritti per la messa in onda di Dos Vidas.

Trattasi di una telenovela ambientata in due epoche diverse, la quale può contare sulla presenza nel cast di diversi attori provenienti da Una vita e Il Segreto, tra questi anche gli amatissimi Iago Garcia e Manuel Regueiro.

Resta da capire, quale sarà il titolo italiano che verrà scelto dal Biscione per lanciare questo nuovo prodotto che dal prossimo autunno, dovrà trainare Uomini e donne di Maria De Filippi.