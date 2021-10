Luce dei tuoi occhi continua la propria messa in onda su Canale 5. La fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno si sta avviando verso il gran finale di questa prima fortunata stagione, che ha appassionato gli spettatori della rete ammiraglia.

I risultati Auditel sono molto positivi e in tanti si chiedono già se ci sarà una seconda stagione della serie incentrata sulle vicende della coppia composta da Emma ed Enrico: al momento, però, in casa Mediaset vige il silenzio sul futuro della fiction con Anna Valle.

Luce dei tuoi occhi, ecco quando va in onda l'ultima puntata su Canale 5

Nel dettaglio, la programmazione di questa prima stagione di Luce dei tuoi occhi prevede un totale di sei prime serate in onda nella prestigiosa fascia serale di Canale 5.

Questo vuol dire che, la sesta e ultima puntata della fiction andrà in onda il prossimo mercoledì 27 ottobre 2021: è questa la data ufficiale in cui calerà il sipario sulla serie televisiva con Anna Valle e Giuseppe Zeno, la quale saluterà così il pubblico di Canale 5 e finalmente svelerà tutta la verità in merito alle vicende della figlia di Emma e a questo giallo che sembrava non avere mai fine.

Per sfidare l'ultima puntata della fiction Mediaset, Rai 1 ha scelto di programmare in prime time il film "Mio fratello rincorre i dinosauri" con protagonisti Alessandro Gassman e Isabella Aragonese.

Chiude la prima stagione di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle

Una scelta non di poco conto da parte della televisione di Stato, dato che si punterà sulla presenza di Gassman reduce da un periodo di grande successo con la fiction I bastardi di Pizzofalcone 3, in onda di lunedì sera sempre sulla rete ammiraglia Rai.

Quale sarà il verdetto ascolti per il gran finale di Luce dei tuoi occhi?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La fiction di Canale 5 in queste settimane di messa in onda ha ottenuto una media di oltre 3 milioni di fedelissimi spettatori, portandosi al 16% di share. Numeri che potrebbero crescere ancora di più con la sesta e ultima puntata di mercoledì 27 ottobre e che potrebbero far ben sperare per un'eventuale seconda stagione della serie.

Silenzio Mediaset sulla seconda stagione di Luce dei tuoi occhi

Al momento, però, a una settimana dalla fine della prima stagione su Canale 5, i vertici del Biscione non si sono ancora espressi su quello che sarà il destino e il futuro della serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Notizie certe su "Luce dei tuoi occhi 2" non se ne hanno: per ora vige il silenzio da parte di casa Mediaset, anche se gli ascolti positivi registrati in queste settimane autunnali, non escludono che si possa decidere di mettere in cantiere la seconda stagione e quindi nuove puntate da trasmettere poi nel corso della prossima stagione tv.