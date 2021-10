Al GFVip continua a tenere banco la vicenda che lega Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Al termine della puntata 11 del Reality Show, in onda lunedì 18 ottobre su Canale 5, la 27enne italo-americana ha cercato di mettere in guardia il suo ex fidanzato dall'atteggiamento "ambiguo" dell'ex tronista di Uomini e Donne.

La versione di Soleil

Durante la puntata, Gianmaria ha ribadito il suo interesse per Sophie. Il 36enne campano ha ammesso di non essere più interessato ad avere una relazione con Greta - compagna che lo attendeva fuori dal GFVip.

Inoltre, Antinolfi ha chiesto a Codegoni una possibilità per dimostrare il suo interesse.

Al termine della messa in onda della puntata del reality show, Gianmaria e Soleil si sono ritrovati a parlare in giardino. A quel punto la 27enne italo-americana ha fornito la sua opinione sull'ex tronista di Uomini e Donne. Come raccontato da Soleil, Sophie sarebbe stata consigliata sulla strategia da seguire all'interno della casa di Cinecittà: "Ero a cena con sai chi...che le diceva di fare A, B, C davanti ai miei occhi". Sulla base di quanto dichiarato, Sorge ha proseguito la sua versione: "L'unica cosa che doveva fare è discutere con me".

Per chi continua a dire che Soleil fa parte del teatrino, ancora una volta lucida tira fuori avvenimenti e persone e se ne fosse stata parte sicuramente non avrebbe mai fatto 😉 meditate gente.

Il teatrino 👑, Sophie e il fatto che soffra Soleil #gfvip pic.twitter.com/YJPhZcIkDz — Catia (@catiuz92) October 19, 2021

Stando alle parole di Soleil, Codegoni era stata messa in guardia sul fatto che Sorge l'avrebbe "asfaltata" come personalità.

Inoltre, l'ex compagna di Jeremias Rodriguez ha riferito che Sophie la soffre al tal punto che spesso la imita all'interno del Grande Fratello Vip.

'Non pensavo facesse le altre cose che le hanno detto di fare'

Come un fiume in piena, Soleil ha cercato di smascherare la presunta strategia messa in atto da Sophie. La 27enne ha spiegato al suo ex Gianmaria che, Codegoni prima di entrare al GF Vip ha rilasciato alcune interviste in cui attaccava la futura coinquilina.

Per questo motivo, Soleil ha più volte postato delle stories, su Instagram, per sedare gli animi. La stessa Sorge ha confidato che non ama discutere con altre donne. Successivamente, l'ex concorrente de l'Isola dei Famosi ha ammesso di essere rimasta spiazzata nel vedere l'atteggiamento attuato da Codegoni: "Non pensavo facesse le altre cose che le hanno detto di fare".

Sophie sarebbe incoerente per Sorge

Prima di concludere il suo discorso, Soleil ha fatto notare a Gianmaria Antinolfi di essere al corrente anche sul fatto che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe dovuto creare un "triangolo" con Lulù e Bortuzzo: "L'ho vista provarci anche con Manuel". A tale proposito Sorge ha messo in guardia il suo ex fidanzato: "Io non mi fido di una persona così". A detta della 27enne italo-americana, la coinquilina avrebbe un comportamento incoerente tanto che spesso lancerebbe il sasso ma poi nasconderebbe la mano.