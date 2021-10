Le puntate de Il Paradiso delle signore stanno continuando ad andare in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle ore 16:55. Le ultime vicende, ricche di intrighi sentimentali, non hanno potuto fare a meno di lasciare gli spettatori con il fiato sospeso. In particolare, i ritorni di questa sesta stagione hanno contribuito ad alimentare dinamiche degne di nota.

Secondo le anticipazioni, anche la puntata di venerdì 29 ottobre sarà ricca di sorprese. Nel dettaglio, Giuseppe verrà contattato da Petra che lo minaccerà di fargli passare dei guai nel caso in cui lui non le spedisca dei soldi, mentre Tina continuerà a mentire a Vittorio e imprimerà sul nastro la voce di Anna.

Intanto, Paola si sentirà meglio e le Veneri saranno felicissime di apprendere questa splendida notizia, al contrario di Ezio che apparirà piuttosto turbato per il rapporto con Gloria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 29 ottobre: Petra si metterà in contatto con Giuseppe

Nella puntata del 29 ottobre de Il Paradiso delle signore, la routine quotidiana di Giuseppe verrà interrotta da Petra e dalle sue richieste. La donna, che sta crescendo il figlio concepito insieme a Giuseppe, lo minaccerà di farlo finire nei guai nel caso in cui lui si rifiutasse di mandarle dei soldi. Il marito di Agnese, ovviamente, si troverà in una situazione molto complessa perché la sua paura più grande sarà quella che la moglie possa venire a conoscenza del tradimento.

Nel frattempo, Tina non tornerà sui suoi passi e continuerà a portare avanti il suo piano per ingannare Vittorio. Non avrà cattive intenzioni, ma le conseguenze del suo gesto potrebbero essere molto gravi.

Spoiler de Il Paradiso delle signore del 29 ottobre: Paola inizierà a migliorare

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che Stefania, Maria e Irene saranno molto preoccupate per le condizioni di salute di Paola.

La ragazza, infatti, in seguito ad un malore è stata condotta in ospedale grazie all'aiuto di Gloria.

Per fortuna, Dora avrà delle ottime notizie che aiuteranno le Veneri a tranquillizzarsi. Paola, infatti, si sente meglio e lentamente sta migliorando.

Tina mentirà a Vittorio

Nella puntata del 29 ottobre de Il Paradiso delle signore Tina dirà a Vittorio di aver registrato il demo musicale e glielo consegnerà.

La voce registrata all'interno non sarà la sua, ma quella di Anna. La giovane Amato si sentirà messa alle strette e proverà sentimenti ambivalenti. Da una parte vorrebbe smettere di mentire a Vittorio, ma dall'altra non saprà come uscire da quella situazione.

Intanto, Ezio verrà a conoscenza del gesto compiuto da Gloria: quest'ultimo inizierà a ripensare al suo comportamento e deciderà di provare a lasciarsi alle spalle i loro contrasti. Inoltre, per trovare un punto di incontro chiederà a Gloria di vedersi nuovamente.