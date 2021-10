Luce dei tuoi occhi ha chiuso i battenti nel prime time di Canale 5. Il 27 ottobre è andato in onda il finale della prima stagione di questa fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno: per la protagonista Emma è arrivato il momento di scoprire delle amare verità sul conto di sua figlia Alice. Tuttavia, il finale aperto di questa prima stagione, non ha convinto i numerosi fan social della fiction e sul web è scoppiata una vera e propria bufera dopo la fine della sesta e ultima puntata.

Emma non ritrova sua figlia Alice nel finale di Luce dei tuoi occhi

Nel dettaglio, il finale di Luce dei tuoi occhi è stato incentrato sulle vicende di Emma che continuava a cercare la verità sulle sorti di sua figlia Alice.

La donna ha dovuto fare i conti con delle amare verità legate alla confessione del fratello Roberto, il quale ha ammesso di essere stato lui a vendere Alice quando era una neonata, così da poter recuperare una ingente somma di denaro che sarebbe poi servita al pagamento dei suoi debiti.

Una confessione a dir poco choc per Emma che a quel punto ha chiesto al fratello di darle indicazioni su dove poter cercare Alice.

Peccato, però, che Roberto non sapesse più nulla della ragazza: non ha potuto aiutare Emma e di conseguenza la donna si è abbandonata ad un vero e proprio vortice di disperazione.

Il finale della prima stagione di Luce dei tuoi occhi, quindi, è stato uno di quelli che viene definito "aperto".

Bufera web dopo il finale di Luce dei tuoi occhi

Emma non ha potuto riabbracciare Alice, malgrado la stesse cercando da diverse settimane: la donna, in lacrime, ha ammesso che non si sarebbe arresa e che avrebbe continuato a fare il possibile per cercare di sapere a verità sul conto della sua bambina, sostenuta anche da Enrico.

Tuttavia, questo finale aperto della prima stagione di Luce dei tuoi occhi, non ha convinto più di tanto i fan e in moltissimi sul web si sono infuriati per non aver avuto le risposte che cercavano da questa ultima puntata.

"Ci fosse una sola volta che queste fiction che ci appassionano abbiano un finale decente", ha sentenziato una fan sui social.

I fan della fiction sbottano: 'Delusione totale'

"Ma stupenda cosa? Io volevo il finale da fazzolettino, adesso dovremo aspettare mesi per una seconda serie", ha sentenziato un altro spettatore social che ha seguito la fiction con Anna Valle ma non ha gradito il finale.

"No, non può finire così. Sei puntate, una fatica a restare svegli e poi...abbiamo saputo i fatti di tutta Vicenza tranne che di Alice", ha sbottato un altro spettatore contro il finale di Luce dei tuoi occhi.

"Delusione totale", ha aggiunto ancora un altro fan che ha puntato il dito contro l'ultima puntata della fiction con Giuseppe Zeno.