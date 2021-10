Durante le prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Cornelia dovrà affrontare una grave crisi con Robert: la loro relazione giungerà alla fine e Ariane farà rinchiudere la povera Holle in un ospedale psichiatrico.

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ariane dividerà Cornelia e Robert

Ariane escogiterà un insidioso modo per separare Robert da Cornelia. La coppia non si renderà nemmeno conto della malvagità della Kalenberg che non intende vederli insieme.

Nella soap tedesca si è insinuata l'ultima arrivata, che trama per eliminare la rivale e fidanzarsi con Robert.

La Kalenberg é innamorata di Saalfeld ed é sua intenzione togliersi dai piedi la compagna di colui che le ha rubato il cuore.

Ariane, quindi, ingannerà l'ingenua coppia a cui farà credere di essere legati da un vincolo di parentela. La perfidia della donna farà passare Werner come l'amante della signora Holle.

Robert e Cornelia dovranno rompere il loro rapporto

Dopo avere falsificato il test del DNA, Cornelia risulterà figlia di Werner e sorellastra dell'uomo che ama. Nonostante Robert sia innamorato della compagna e da lei ricambiato, i due non avranno altra scelta se non quella di lasciarsi.

Ariane non si accontenterà della falsità detta, arriverà a simulare la forte depressione di Cornelia, alla quale Robert aveva proposto di scappare e iniziare una nuova relazione in un luogo dove nessuno li conoscesse.

Saalfeld lascerà il Fürstenhof dopo il rifiuto della donna amata. Ariane, delusa a sua volta, organizzerà un sinistro in moto per far credere che Holle avesse tentato di togliersi la vita.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Cornelia fuggirà con Rosalie

Cornelia negherà di avere provocato un incidente in moto per suicidarsi, ma nessuno penserà che la donna stia dicendo il vero.

Rosalie, invece, crederà alla Holle, che verrà ricoverata in una clinica psichiatrica. L'amata di Robert scapperà dal luogo di cura e Rosalie le starà vicino facendo in modo che trovi un nascondiglio sicuro.

Ariane terrà, però, gli occhi bene aperti e, sempre nell'intento avere Robert, starà attenta a ogni mossa di Cornelia.

Soprattutto ora che Rosalie cercherà di aiutarla. Nessuno nutrirà alcun dubbio sulla Kalenberg e sugli inganni da lei commessi.

Ariane avrà troppa paura di essere scoperta e, inoltre, Robert non sarà vicino a lei, visto che avrà già lasciato l'hotel per non vedere la donna che ama. Il triangolo diventerà molto pericoloso per tutti.

Ariane potrebbe venire incriminata e Cornelia rinchiusa nuovamente nella clinica psichiatrica, in quanto nessuno le crederà.