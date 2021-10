Tensione nella casa del GF Vip: a poche ore da una nuova puntata in diretta, i concorrenti continuano a regalare spunti di discussione e colpi di scena. Un argomento che sta a cuore ai telespettatori, è la presa di posizione di Manuel nel rapporto con Lulù: sebbene il ragazzo abbia messo un punto definitivo, la principessa non molla la presa e continua a richiedere baci, confronti e attenzioni. Un amico di Bortuzzo ha sbottato sui social contro Hailé Selassié, mentre il padre Franco sembra aver punzecchiato Lucrezia dicendosi a favore della "rivale" Sophie.

Le crisi di Lulù e le accuse alla produzione del GF Vip

Si respira aria pesante tra le mura di Cinecittà: da qualche giorno, infatti, Manuel le sta provando tutte per chiarire a Lulù che non intende portare avanti il loro flirt. La ragazza, però, sembra non voler sentire ragioni, tant'è che sta incolpando chiunque per la crisi che ha colpito la sua "relazione".

La mattina successiva all'ennesimo confronto con Bortuzzo (che ha chiaramente detto di voler stoppare tutto, a partire dai baci), Hailé Selassié è scoppiata in lacrime. La principessa è convinta del fatto che le influenze esterne degli altri concorrenti e quelle degli autori stiano condizionando il nuotatore: "Lui mi ha capita, invece la gente va in confessionale e parla, così poi montano i pezzi".

Lucrezia, dunque, si è lamentata del fatto che gli altri vipponi esprimono dei pareri sulla sua situazione sentimentale, e soprattutto che questi stiano allontanando Manuel da lei. "Devono lasciarci in pace e non creare tutte queste clip, parlate d'altro", ha tuonato Lulù qualche ora fa.

I commenti di amici e parenti del concorrente del GF Vip

Gli ultimi giorni sono stati molto pesanti per Manuel: il ragazzo ha cercato di far ragionare Lulù in tutti i modi, prima dicendole le cose con tono deciso e poi parlando serenamente ma sempre con chiarezza. La giovane, però, sembra non voler vedere la realtà, tant'è che continua a raccontare alle sorelle che Bortuzzo le ha promesso che fuori dalla casa del GF Vip si frequenteranno.

Chi conosce bene il nuotatore, però, in queste ore ha deciso di esporsi perché stanco di vedere il 22enne in difficoltà e sempre più pressato da Hailé Selassié.

Alex, amico del vippone, ha preso parola su Instagram per dire: "Qualcuno spieghi a Lucrezia che Manuel non è di sua proprietà, gli sta rovinando l'esperienza". Il ragazzo si è detto particolarmente infastidito dalla scenata di gelosia che la romana ha fatto a Sophie, alla quale ha chiesto di non avvicinarsi più a Bortuzzo per non farla stare male.

Il padre di Manuel si espone sul GF Vip

Anche Franco Bortuzzo ha usato i social network per commentare a suo modo quello che è successo al GF Vip negli ultimi giorni. Tra le storie che il papà di Manuel ha pubblicato l'11 ottobre, spicca quella che vede protagonista Sophie: "Post muto", ha scritto l'uomo accanto all'immagine di Codegoni che fa il gesto di azzittire qualcuno.

I fan del reality-show hanno interpretato questo post come una frecciatina neppure troppo velata a Lulù, che ultimamente ha provato ad allontanare la modella da Manuel dopo averli visti vicinissimi alla festa di compleanno di Manila.

Il vero problema tra i due ragazzi, però, non è la tronista di Uomini e Donne ma l'ostinazione della principessa nel voler portare avanti un flirt che vuole solo lei. L'altra sera, la giovane ha implorato il nuotatore di darle un'altra possibilità, ma lui non ha accettato anche per non illuderla. Nella puntata dell'11 ottobre, Alfonso Signorini proverà a mostrare a Lucrezia la realtà dei fatti, facendole prendere consapevolezza delle decisioni che Manuel ha preso da tempo e che lei non accetta.