Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 24 al 30 ottobre raccontano che Christoph riuscirà a fare in modo che Selina venga intervistata e parli del loro privato insieme. In questo modo ne gioverà la partecipazione alle elezioni ed egli otterrà maggiori consensi dagli elettori. La giovane non si accorgerà che il proprietario del lussuoso hotel Fürstenhof, però, la farà cadere in un tranello.

Erik confesserà al fratello di aver ricattato Maja

Dopo varie falsità Erik si accorgerà che Florian, afflitto dalla delusione per il fratello, gli é sempre più lontano.

Non nutrirà, in ogni caso, alcun dubbio che egli abbia commesso delle truffe finanziarie e Cornelius sia stato incolpato.

I Saalfeld scopriranno, nel frattempo, che la finale de “La frusta d’oro” non potrà essere tenuta dove era stato concordato. La location, infatti verrà distrutta dalle fiamme. Sarà deciso di organizzare tutto al Fürstenhof. Alfons acquisterà un pensiero per consolare Hildegard, se non avesse vinto la gara.

Vanessa, sebbene amareggiata per la delusione, fornirà a Max suggerimenti importanti per attirare Shirin. Non trascorrerà molto tempo e i consigli daranno effetti desiderati.

Selina verrà messa con le spalle al muro, Christoph convincerà il reporter a chiederle la data delle nozze con l’albergatore.

Von Thalheim, però, non risponderà come il proprietario dell'hotel avrebbe desiderato.

Cornelius vuole che Florian lo aiuti

Intanto Cornelius, intento a incastrare Erik colpevole di truffa finanziaria, cercherà di essere aiutato da Florian. Quest'ultimo non crederà che il consanguineo sia colpevole e insinuerà che a von Thalheim serva qualcuno su cui fare ricadere la sua colpa.

Rosalie incentrerà la sua campagna elettorale sulla protezione dell'ambiente e chiederà a Michael di starle accanto nella sensibilizzazione degli elettori. Il dottore litigherà con la compagna, accusandola di voler primeggiare e imporre le sue idee ai votanti.

Christoph, senza essere visto, riprenderà tutta l'accesa discussione.

Marvin von Storchheimer, che era stato in classe con Vanessa, tempo addietro, regalerà all'ex compagna due biglietti.

Il compagno di classe di Vanessa é diventato un famoso designer di moda

Egli é diventato un famoso designer di moda e desidererebbe che la ragazza fosse presente alla presentazione della sua ultima sfilata. Max convincerà Sonnbichler a regalarglieli per Shirin, appassionata di quel tipo di eventi. Rimarrà però deluso.

Qualche minuto prima della premiazione alla “La frusta d’oro“, Leentje scoprirà che André, per farla vincere, vorrebbe alterare i risultati, farà il possibile per impedire la truffa e vincerà Hildegard!

Florian prometterà a Maja di non mettere al corrente Erik sull’identità di Cornelius, Rosalie riceverà anonimamente il video in cui era filmato il suo alterco con Michael.