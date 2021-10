Drammatici momenti saranno al centro delle nuove puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna svelano che Lolita Casado attraverserà un momento buio quando inizierà ad accusare dei malesseri e la situazione matrimoniale con Antonito Palacios sarà ai ferri corti.

Anticipazioni Una vita: Lolita inizia a stare male

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi italiani annunciano tempi duri per Lolita.

Tutto inizierà quando Antonito vincerà le elezioni politiche. Una vittoria che porterà l'uomo ad assumere un atteggiamento superiore, che preoccuperà non poco Lolita e Ramon. I due, infatti, si convinceranno che il giovane Palacios si sia montato la testa quando inizierà a vantarsi del suo status. Una posizione di prestigio che susciterà le attenzioni di alcune donne, che arriveranno ad Acacias per conoscere il bel politico. Una situazione che ovviamente desterà il malumore di Lolita, sebbene possa contare sull'aiuto di Carmen per tenere sotto controllo il genero.

Sarà in questi difficili momenti che Casado inizierà a sentirsi male, tanto da cadere in terra dopo essere stata colta da un brutto malore.

Tuttavia, la madre di Moncho si rifiuterà di chiedere l'aiuto del dottore, insospettendo Carmen.

Casado è malata nelle nuove puntate di Una vita

Nelle nuove puntate di Una vita, Carmen inizierà a credere che Lolita sia in attesa del secondo figlio. Purtroppo questo sospetto si scontrerà con un'altra realtà. I telespettatori della soap opera, infatti, scopriranno che Casado è malata.

La madre di Moncho, infatti, continuerà ad accusare degli svenimenti che la porteranno a chiedere l'aiuto di un dottore. Una situazione preoccupante visto che la donna finirà in un letto ad attendere una possibile cura, capace di salvarla da morte certa.

Anche in questo caso, Antonito apparirà più preoccupato del suo status social che della malattia di Lolita.

Antonito tradisce la moglie con Natalia

Il figlio di Ramon, infatti, dimostrerà di provare un'attrazione per Natalia Quesada, un nuovo personaggio che arriverà ad Acacias per vendicarsi di Marcos insieme al fratello Aurelio. Una vicinanza che porterà Lolita a soffrire moltissimo. I portali spagnoli annunciano che Antonito finirà per tradire la moglie con la nuova arrivata, tanto che il matrimonio subirà una rottura. Riusciranno i genitori di Moncho a superare indenni questa crisi? Casado troverà una cura per la sua malattia?

In attesa di vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che Acacias 38 è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 su Canale 5.