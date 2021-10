In Germania, Tempesta d'amore continua a regalare avvincenti colpi di scena e momenti di struggente romanticismo. Dalle nuove trame delle puntate che andranno in onda molto presto in Germania, si evince che Maja e Florian coroneranno finalmente il loro sogno d'amore. La giovane sposa, inoltre, noterà qualcosa di particolare tra suo padre e Selina e spererà in un loro ritorno di fiamma. Cornelius, però, farà capire alla figlia di voler dare un'altra chance alla relazione che aveva intrapreso in Inghilterra. Proprio il giorno della sua partenza, Selina spiazzerà Cornelius con una dichiarazione epica.

Per non pensare più a Cornelia, Robert si rifugerà tra le braccia di Ariane e prometterà alla dark lady di difenderla da qualsiasi attacco. Dopo aver discusso pesantemente con Vanessa, Max flirterà con una nuova ospite del Furstenhof e i due faranno l'amore. I due, però, non si renderanno conto di essere osservati.

Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: Robert si rifugia tra le braccia di Ariane

Dopo alti e bassi, riavvicinamenti e ostacoli, Maja e Florian si sposeranno in grande stile. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, i due sposini celebreranno una sontuosa festa al lago con i loro ospiti. In tarda serata, i due si metteranno in viaggio per godersi la loro unione. Max si presenterà da solo alle nozze di Maja e Florian, perché ha discusso pesantemente con la sua amata Vanessa.

Quando si troverà da solo al bar, il personal trainer flirterà con Elsa, una nuova ospite del Furstenhof. Robert e Cornelia faranno tanta fatica a evitarsi, e così lo chef dell’hotel si rifugerà tra le braccia di Ariane.

Il giorno seguente, Werner dirà a Cornelia che vorrebbe riconoscere ufficialmente la sua paternità e le mostrerà le foto della stirpe Saalfeld.

La madre adottiva di Maja sembrerà rincuorata dal gesto dell’anziano albergatore, ma la perfida Kalenberg rovinerà l’atmosfera, rivelando un dettaglio che riguarda lei e Robert. Nel frattempo, Maja cercherà di scoprire se Cornelius e Selina hanno intenzione di rimettersi insieme, ma l’uomo preferirà dare un’altra opportunità a un rapporto che ha costruito da poco in Inghilterra.

Più tardi, la moglie di Florian riuscirà a leggere la prima stesura del romanzo scritto da suo padre e si commuoverà.

Il Furstenhof accoglie un nuovo personaggio

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda in Germania, Max continuerà a flirtare con Elsa e i due finiranno a letto insieme. La mattina seguente, il ragazzo si renderà conto di aver commesso un grosso errore. Il personal trainer assicurerà a Michael di essere follemente innamorato di Vanessa e gli farà promettere di non dire nulla alla ragazza del suo tradimento. Elsa, invece, vorrà incontrarlo di nuovo e flirterà in maniera aggressiva con Max. I due, però, non si renderanno conto di essere osservati. Vanessa, sentendo fortemente la mancanza di Max, deciderà di finire prima i suoi allenamenti.

La ragazza gli farà sapere di essere disposta a mettere da parte il suo desiderio di maternità, almeno per un breve periodo. Gerry, dopo aver assistito al bacio tra Max ed Elsa, cercherà di convincere suo fratello a dire tutta la verità a Vanessa. Tra i due fratelli scoppierà una violenta lite.

Selina bacia Cornelius, lui la respinge: Tempesta d'amore spoiler tedeschi

Cornelia soffrirà moltissimo per la relazione tra Robert e Ariane. Poiché la signora Kalenberg temerà l’ostilità, il padre di Valentina prometterà di difenderla contro e verso tutti. Nel frattempo, Selina strapperà un bacio a Cornelius, ma l’uomo apparirà irritato dal suo gesto e respingerà le avance dell'ex moglie. Disperata, Selina racconterà tutto a Maja e Constanze, ma le due ragazze avranno opinioni diverse su quale finale dovrebbero avere i genitori.

Quando finalmente si avvicinerà il giorno della partenza di Cornelius, Selina lo sorprenderà facendo una confessione epocale. Nel frattempo, André sarà in preda alla disperazione perché in cucina manca un salame costoso. Convinto che il ladro faccia parte della sua squadra, il cuoco Konopka porrà un ultimatum. Riuscirà ad acciuffare il ladro?