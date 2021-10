Prosegue l'appuntamento con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate che presto andranno in onda su Rete 4, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul rapporto tra Maja e Florian: dopo diverse vicissitudini, i due riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore e a unirsi così in matrimonio. Situazione diversa, invece, per Max e Vanessa che si ritroveranno a fare i conti con un nuovo momento di forte crisi.

Maja e Florian pronti per le nozze: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore, che tra un po' di tempo andranno in onda anche su Rete 4, rivelano che per la coppia Maja-Florian, arriverà il momento di prendere in mano le redini della loro vita.

I due, infatti, riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore: l'atteso matrimonio tra i due protagonisti della soap verrà celebrato e tutto andrà nel migliore dei modi.

Il matrimonio tra Maja e Florian verrà celebrato in maniera decisamente repentina. La coppia, infatti, pronuncerà il fatidico sì nei pressi del luogo simbolo del loro grande amore: l'albero che ha fatto da sfondo alla loro intensa e travagliata relazione.

Max e Vanessa si ritrovano in forte crisi

Le nozze della coppia, inoltre, dovrebbero precludere anche l'uscita di scena della coppia dalle trame future della soap opera, che intanto in Italia continua a registrare ottimi risultati d'ascolto, con una media che supera gli 800 mila spettatori al giorno nel preserale di Rete 4.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di un'altra coppia.

Trattasi di Max e Vanessa, i quali si ritroveranno a vivere un momento decisamente turbolento e travagliato della loro relazione.

Vanessa delusa dalla rivelazione di Max: trame tedesche Tempesta d'amore

Tali attriti nasceranno nel momento in cui Max confesserà a Vanessa di non avere intenzione di mettere su famiglia e quindi di costruire qualcosa di serio e duraturo con la persona che ha al suo fianco.

Come se non bastasse, le trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore rivelano che Max rivelerà alla donna di non essere intenzionato neppure ad avere dei figli.

Una confessione che lascerà amareggiata la donna, la quale fino a quel momento credeva il contrario. Sta di fatto che, i due si ritroveranno ad affrontare una fortissima discussione, prima che Max incontri la fantomatica Elsa, la quale entrerà nella sua vita.