Le polemiche al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, Soleil Sorge è finita al centro dell'attenzione mediatica dopo una serie di uscite infelici che ha fatto sul conto del suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi.

Le sue parole hanno scatenato un vespaio di polemiche sul web e sui social, al punto che in tanti hanno chiesto addirittura che venga squalificata dal reality show Mediaset.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Soleil esagera: frase infelice sull'ex Gianmaria

Nel dettaglio, in un momento di sfogo all'interno della casa del GF Vip, Soleil si è lasciata andare a dure esternazioni nei confronti di Gianmaria.

"Si arrampica come le tarantole, come gli scarafaggi che gli butti l'acido e non muoiono", ha detto Soleil parlando con Davide Silvestri, il quale ha subito evidenziato il fatto che questa volta, la ragazza abbia un po' esagerato nei confronti del suo ex Gianmaria.

Tuttavia, va precisato che la stessa Soleil, dopo aver pronunciato questa uscita infelice sul conto di Antinolfi, ha poi precisato che lei stessa stava scherzando, provando così un po' a sdrammatizzare.

Chiesta la squalifica di Soleil Sorge dal GF Vip 6

Tuttavia, le sue espressioni non sono passate inosservate al mondo social: in tantissimi, infatti, hanno puntato il dito contro Soleil per la sua uscita infelice rivolta nei confronti di Antinolfi.

Addirittura c'è chi ha chiesto alla produzione del GF Vip che la ragazza venga squalificata dalla casa di Cinecittà, dato che questo non sarebbe il primo scivolone di cui si è resa protagonista nella casa.

A prendere le distanze dall'atteggiamento di Soleil è stato anche lo staff di Gianmaria Antinolfi, che sul profilo social del ragazzo ha diramato un messaggio, in cui si apprende che non sono state gradite affatto le parole e il modo di fare di Sorge, al punto da chiedere che vengano presi dei provvedimenti nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche lo staff di Gianmaria chiede provvedimenti contro Soleil

Insomma, questa volta, Soleil si è ritrovata davvero al centro di accese polemiche con tanto di richieste di squalifiche dalla casa di Cinecittà.

Ma cosa succederà a questo punto? Al momento, la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini non si è ancora espressa in merito e non ha risposto neppure alla richiesta di provvedimenti che è stata avanzata dallo staff di Gianmaria Antinolfi.

Ci saranno comunicazioni ufficiali nel corso della prossima puntata in diretta del GF Vip prevista lunedì 1° novembre su Canale 5 oppure, anche questa volta, Signorini eviterà di accendere polemiche? Sarà chiarito nel corso delle prossime ore.