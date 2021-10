Proseguono gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda nel corso di questo 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende di Gemma che si ritroverà nuovamente single e in lacrime. Ida Platano, invece, porterà avanti la conoscenza con l'ex calciatore Diego mentre Isabella sarà al centro di accese polemiche in studio.

Gemma viene lasciata da Costabile: anticipazioni Uomini e donne 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per il 2021 su Canale 5, rivelano che per Gemma arriverà il momento della resa dei conti finale.

Dopo essersi lamentata di Costabile per le scarse attenzioni, ecco che il cavaliere deciderà di mettere la parola fine a questa frequentazione.

La dama, però, non la prenderà benissimo e nel corso delle puntate a venire non riuscirà a trattenere le lacrime per la fine di questa frequentazione, sebbene sia stata lei stessa a creare dei problemi.

Costabile, però, amareggiato dalle parole di Gemma svelerà di aver proposto alla dama torinese di fare dei viaggi insieme e quindi di abbandonare lo studio della trasmissione Mediaset, ma lei si sarebbe rifiutata categoricamente.

In attesa di scoprire se Gemma riuscirà a conquistare di nuovo il cuore del cavaliere ormai ferito e deluso, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2021, rivelano che si tornerà a parlare anche di Ida Platano.

Ida esce con Diego ma poi chiude la frequentazione

La dama, infatti, sarà al centro dell'attenzione per la sua nuova frequentazione con l'ex calciatore Diego, il quale non ha nascosto il forte interesse nei confronti di Ida Platano, ammettendo che da parte sua è stato un colpo di fulmine.

Diego, infatti, come svelato anche nell'intervista al magazine di U&D, ha ammesso che con Ida ha provato delle emozioni e delle sensazioni che ormai non provava da svariato tempo.

Peccato, però, che nel corso dell'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, Ida abbia scelto di chiudere la conoscenza scatenando l'ira funesta di Tina Cipollari, che non è stata affatto clemente nei confronti della dama amica di Gemma Galgani.

E poi ancora, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne in programma per le prossime settimane su Canale 5, ci sarà spazio anche per le novità legate a Isabella Ricci.

Isabella sotto accusa: anticipazioni U&D

La dama si ritroverà al centro delle accuse e delle polemiche in studio per delle dichiarazioni legate a Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma.

Il cavaliere toscano, in una intervista aveva ammesso che tra le dame presenti attualmente nel parterre del trono over, Isabella era quella che lo stuzzicava maggiormente.

A sua volta, Isabella ha svelato che le piacerebbe poter conoscere Giorgio e provare a capire se c'è davvero compatibilità tra di loro. Le parole della dama di Uomini e donne, però, scateneranno discussioni in studio e c'è da scommettere che Gemma non avrà gradito minimamente.