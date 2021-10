Si avvicina la messa in onda di una nuova puntata di Amici, quella che è stata registrata mercoledì scorso e che verrà trasmessa su Canale 5 il 31 ottobre.

Le anticipazioni che da qualche giorno circolano in rete, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, anzi c'è stata addirittura un'apprezzata new entry. Il cantante e i tre ballerini che erano in sfida durante la settimana, hanno vinto e si sono riconfermati titolati, così come tutti gli altri talenti che si sono esibiti davanti alla commissione.

Gli esiti delle sfide del nuovo appuntamento con Amici

Continua la corsa al serale dei ragazzi di Amici 21: domani, domenica 31 ottobre, i talenti della scuola si misureranno con varie prove, alcune delle quali metteranno a rischio la loro permanenza nel cast.

Tommaso, ad esempio, affronterà la seconda sfida nel giro di sette giorni: essendo risultato ultimo nella classifica che ha stilato Giorgia una settimana fa, il cantante è finito di nuovo in discussione. Il confronto tra il titolare e Thomas, comunque, terminerà con la vittoria del primo.

Anche Christian si sfiderà con un aspirante alunno e avrà la meglio, così come il neo entrato Guido Domenico.

Il danzatore di latino-americano Mattia, invece, affronterà un faccia a faccia a sorpresa: sarà il suo prof Raimondo Todaro a proporre una sfida immediata come "punizione" per essersi piazzato ultimo nelle preferenze.

Anche il 17enne, però, trionferà sul suo sfidante e riprenderà possesso del proprio banco.

Il più bello di Amici 21 secondo il pubblico

Un altro momento top della prossima puntata di Amici, sarà quello dedicato ad una nuova gara interna tra i cantanti. Durante la settimana, infatti, gli allievi hanno lavorato su un brano d'amore che interpreteranno davanti a Nek, giudice di questa prova.

I talenti hanno anche dovuto allegare un loro personale pensiero sull'amore alla performance, un binomio che porterà ad una classifica: Rea al primo posto e Ale all'ultimo, con tanto di sfida da dover affrontare tra sette giorni.

Maria De Filippi, poi, ha provato a giocare con i "maschietti" della classe chiedendo al pubblico in studio di eleggere il più bello dell'edizione 2021/2022: i presenti hanno espresso maggiori preferenze per Mattia, Alex ed LDA.

A proposito del figlio di Gigi D'Alessio, riceverà una sorpresa quando la conduttrice aprirà un collegamento video col fratello Claudio, al quale ha dedicato le parole d'amore nella prova di questa settimana.

Ascolti in crescita per Amici 21

Oltre a Nek che sarà giudice della prova cover, gli ospiti della puntata di Amici del 31 ottobre saranno due: Michele Bravi che presenterà il suo nuovo singolo e l'attore Giuseppe Zeno.

Stando alle anticipazioni, nessun allievo della scuola sarà eliminato questa settimana, anzi tutti riusciranno a convincere il proprio professore dei miglioramenti fatti negli ultimi giorni. I cantanti e i ballerini della classe, infatti, si esibiranno davanti alla commissione per confermare la propria titolarità e ce la faranno.

L'ultimo spoiler che è trapelato sulla registrazione di mercoledì scorso, è quello riguardante l'ingresso nel cast di una ragazza molto brava. La produzione ha deciso di aggiungere un banco per Sissi, una giovane cantautrice che ha colpito sia gli insegnanti che gli altri alunni.

Visto che Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli la vorrebbero nel proprio team, ora spetterà alla new entry del programma decidere il docente dal quale farsi seguire da qui in avanti, ovvero fino all'inizio della fase serale (che non dovrebbe cominciare prima del prossimo mese di marzo).