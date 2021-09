La registrazione di Uomini e Donne del 26 settembre è stata ricca di colpi di scena. Infatti, durante la giornata di riprese, Graziano ha ricevuto uno schiaffo da una dama del parterre, dopo che il cavaliere ha rivelato dei dettagli sulla serata trascorsa in compagnia della donna. Inoltre, c'è stato un colpo di scena anche per quanto riguarda il trono classico, perché Joele è stato cacciato da Maria De Filippi, dopo avere scoperto che il tronista aveva un accordo con Ilaria, la sua corteggiatrice.

Uomini e Donne, anticipazioni: Graziano frequenta una dama del parterre

La registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne del 26 settembre è stata movimentata per via di un episodio accaduto nel parterre over del dating show di Canale 5. Graziano ha infatti raccontato di avere iniziato a frequentare una dama della trasmissione ma, nella giornata precedente, hanno avuto un forte litigio. Il cavaliere partenopeo ha raccontato i dettagli dell'uscita con la ragazza e ha rivelato che la donna si sarebbe voluta spogliare, lasciandogli un paio di slip nell'automobile.

Prossime puntate di Uomini e Donne: Graziano riceve uno schiaffo da una dama

Andando avanti nel racconto, Graziano Amato ha affermato che avrebbe potuto portare delle prove in merito alla veridicità del suo racconto.

Il cavaliere ha infatti dichiarato che avrebbe potuto anche mostrare una fotografia a Gianni Sperti per fare comprendere a tutti che non stava mentendo. A quel punto, la dama del parterre di Uomini e Donne si è alzata ed ha tirato uno schiaffo sul volto di Graziano.

Uomini e Donne: Joele viene cacciato dal programma

Anche il trono classico di Uomini e Donne è stato ricco di novità.

Infatti, Joele, uno dei quattro tronisti della nuova edizione del dating show, è stato cacciato dal programma. In base a quanto trapelato dalle indiscrezioni riportate sul web, il ragazzo avrebbe preso un accordo con Ilaria, una delle sue corteggiatrici. Nella registrazione precedente, infatti, il tronista ha ballato con la single e le ha detto che avrebbero potuto sentirsi di nascosto, attraverso i social.

Milan non ha pensato che le affermazioni fatte anche durante i momenti di pausa potessero essere sentite dalla produzione e, pertanto, Maria De Filippi ha raccontato quanto è accaduto in studio la volta precedente. Joele è stato cacciato dallo studio, concludendo così la sua partecipazione al programma di Canale 5. Al momento, il tronista non ha ancora commentato sui social l'accaduto. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, per vedere se i due episodi, verranno trasmessi entrambi in televisione.