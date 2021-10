Grandi colpi di scena nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa il 1° ottobre su Canale 5. Al centro dell'attenzione è finita Tina Cipollari, la quale si è lasciata andare a delle rivelazioni inaspettate legate alla sua sfera sentimentale. Da qualche mese, la storica opinionista del programma di Maria De Filippi è tornata single dopo la fine della sua relazione col ristoratore Vincenzo. Nel corso della puntata del 1° ottobre, però, Tina ha spiazzato tutti annunciando pubblicamente di essersi nuovamente fidanzata.

Nuovo fidanzato per Tina Cipollari: l'annuncio a Uomini e donne

Nel dettaglio, poche settimane prima dell'inizio delle registrazioni di questa edizione di Uomini e donne, si era diffusa la notizia della rottura definitiva tra Tina e Vincenzo.

L'opinionista, fino a questo momento, ha sempre preferito non sbilanciarsi e non fornire spiegazioni in merito alla fine della relazione col ristoratore fiorentino, col quale si era parlato anche di un possibile matrimonio entro l'anno.

Tina, però, sembra aver voltato pagina definitivamente dato che nel corso della puntata di Uomini e donne di questo pomeriggio ha confessato di avere già un nuovo fidanzato.

L'opinionista di U&D conferma di avere un nuovo amore e vuole portarlo in tv

"Io, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo", ha dichiarato Tina durante la trasmissione di Maria De Filippi, confermando di fatto che la sua vita sentimentale procede nel migliore dei modi.

Al momento, però, la Cipollari non si è sbilanciata più di tanto e non ha voluto svelare il nome di questa persona che è tornata a fargli battere il cuore.

Tuttavia, Tina ha spiazzato nel momento in cui ha chiesto di poter portare in studio il suo nuovo fidanzato, così da poterlo far conoscere al pubblico e agli spettatori che la seguono in tv.

In attesa di scoprire se Tina porterà o meno il suo nuovo fidanzato in studio, in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne, al centro della trasmissione di questo pomeriggio c'è stata anche la dama torinese Gemma Galgani.

Gemma Galgani ci riprova con Pierluigi a Uomini e donne

La donna sta approfondendo la frequentazione col cavaliere Pierluigi: tra i due sembra esserci un buon feeling che sembra far ben sperare in vista di qualcosa di serio da poter costruire insieme.

Entrambi, infatti, hanno ammesso di essere molto entusiasti del primo incontro che c'è stato fuori dallo studio di Uomini e donne e sembrano essere intenzionati a portare avanti questa conoscenza.

Tina, però, non crede nella buona riuscita di questa situazione e si è espressa in maniera molto categorica, dicendo che secondo lei non dureranno tanto tempo insieme.