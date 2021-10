Nuovo colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, prevista alle 21:40 del 1° ottobre circa su Canale 5. I riflettori saranno ben puntati sulle sorelle Clarissa-Jessica-Lulù dopo che in queste ore sono venuti fuori degli sviluppi a dir poco clamorosi legati al loro titolo nobiliare e anche alle vicende che riguardano il padre delle ragazze. Sta di fatto che le tre sorelle sono state convocate dagli autori del GF Vip per delle informazioni legate proprio alla famiglia.

Polemica sulle tre sorelle del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, nelle ultime ore sono venuti fuori dei dettagli decisamente allarmanti sul conto della tre sorelle protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale "Oggi", il padre di Clarissa-Lulù-Jessica si troverebbe in carcere in Svizzera e le tre sorelle non sarebbero delle principesse, così come hanno fatto credere al pubblico in queste settimane di messa in onda del reality show Mediaset.

La notizia ha subito fatto il giro del web e della rete e c'è da scommettere che sarà anche al centro della nuova puntata serale del GF Vip in programma questo venerdì sera su Canale 5.

Clarissa, Lulù e Jessica convocate dagli autori del Grande Fratello Vip 6

A rendere tutto più spinoso, anche una comunicazione ufficiale che la produzione del reality show, in queste ore ha fatto sui profili social della trasmissione.

"Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari", ha fatto sapere la produzione confermando così il fatto che le tre ragazze sono state convocate dagli autori per ricevere delle notizie legate alla famiglia.

Non si esclude, quindi, che gli autori del reality show Mediaset condotto da Signorini possano aver chiesto delucidazioni in merito alla notizia dell'arresto delle padre di Clarissa-Jessica-Lulù, il quale risalirebbe a diversi mesi prima dell'inizio di questa sesta edizione.

I fan social contro le tre sorelle del GF Vip e la produzione

Immediata la reazione dei commentatori social del reality show, molti dei quali hanno puntato il dito anche contro la produzione stessa, per non aver fatto degli accertamenti serrati prima di sceglierle.

"Ci spiegate come mai questi accertamenti familiari non sono stati fatti prima di prenderle come concorrenti?", ha scritto un utente social.

"La storia si infittisce, comunque non sono davvero principesse, informatevi bene"; ha scritto qualcun altro sulla pagina social del GF Vip.

"Le diranno che il padre è in carcere e che sono state smascherate?", scrive qualcun altro.