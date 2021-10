Nello studio di Uomini e donne è tempo di cambiamenti e di novità per Gemma Galgani. La dama torinese, nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, ha ammesso di aver ritrovato la felicità e la serenità grazie al cavaliere Costabile che sembra averle rapito il cuore. I due sono stati protagonisti di un'esterna intensa coronata anche da un super-bacio che ha entusiasmato moltissimo la dama torinese. Tuttavia, il momento magico di Gemma è stato rovinato anche questa volta da Tina, che si è presentata in studio con la "mummia rifatta".

Nuovo cavaliere per Gemma Galgani a Uomini e donne: colpo di fulmine con Costabile

Nel dettaglio, Gemma Galgani ha fatto il suo ingresso in studio raccontando nei dettagli il resoconto della sua uscita romantica con Costabile, questo nuovo cavaliere con cui sembra essere in grande feeling.

La dama ha ammesso di trovarsi benissimo in sua compagnia e ha aggiunto che tra di loro c'è stato anche un bacio molto intenso e super-appassionante, che non l'ha lasciata indifferente.

"Non c'è bisogno di aggiungere tante parole", ha ammesso Gemma svelando poi che per il momento non ha avuto ancora modo di "approfondire" la conoscenza fisica con il cavaliere, il quale non sarebbe ancora salito a casa della dama ma non ha nascosto che potrebbe succedere nel corso delle prossime uscite.

La dama torinese al settimo cielo: bacio rovente con Costabile

Insomma un momento di grande felicità per la dama torinese di Uomini e donne che sembra aver ritrovato l'amore, così come ha sottolineato anche Tina Cipollari, augurandosi che questa possa essere la volta buona che la sua "nemica giurata" riesca a trovare una persona con cui abbandonare il programma.

Tuttavia, questo nuovo incontro di Gemma è stato rovinato in parte proprio dall'opinionista di Uomini e donne che questo pomeriggio si è presentata in studio con la versione "rifatta" della mummia raffigurante la dama torinese.

Dopo gli interventi di chirurgia estetica di questa estate, anche la mummia ha subito delle modifiche e così è apparsa in studio con un seno decisamente più abbondante e con le labbra rifatte.

Tina Cipollari rovina il momento d'amore a Gemma: la mummia rifatta arriva a U&D

La reazione di Gemma, nel momento in cui ha visto la presenza della mummia rifatta a Uomini e donne, non è stata affatto delle migliori.

La dama si è alzata per spostare la mummia e portarla fuori dallo studio, dato che non gradiva fosse presente nel momento in cui sarebbe entrato Costabile.

Anche Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono schierati dalla parte della dama torinese ma Tina non ha cambiato idea e la "nuova mummia" è rimasta fissa in studio.