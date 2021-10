Cosa bolle in pentola tra Deddy e Mariasole Pollio? Dopo essersi conosciuti durante il programma Battiti Live 2021, il cantante di Amici 20 e la giovane attrice sono diventati amici, ma adesso pare che qualcosa stia cambiando. A lanciare l'indiscrezione è stato Amedeo Venza. Il blogger, dopo aver reso noto che la relazione con Rosa Di Grazia sarebbe stata completamente archiviata, ha riportato alcune segnalazioni riguardanti questa presunta nuova coppia. Dennis, questo il vero nome del cantautore, sarebbe stato a cena con Mariasole e la cosa, attualmente, non può essere testimoniata da una foto.

Mariasole e Deddy: più che amici?

Potrebbe essere nata una nuova coppia: Deddy e Mariasole passerebbero sempre più tempo insieme e secondo Venza potrebbe esserci più di una semplice amicizia. Il Gossip intorno ai due si è scatenato nella serata del 13 ottobre. Intanto il blogger ha reso noto che, in base alle sue fonti, la storia tra la ballerina Rosa e Deddy si sarebbe conclusa definitivamente. Infatti, dopo la dichiarazione della rottura da parte di Di Grazia sui social, si era vociferato della volontà di entrambi di frequentarsi nuovamente lontano dall'occhio indiscreto dei social. Anche Amedeo Venza aveva sostenuto l'ipotesi che tra i due fosse sbocciato nuovamente il sentimento, tanto che non sono mancati alcuni like sui reciproci post su Instagram.

Il tutto però si sarebbe risolto in una bolla di sapone.

Successivamente, dopo tale notizia, Venza ha rincarato la dose mostrando due foto a confronto di Deddy e Pollio a cena in un ristorante. I due non compaiono insieme, ma il luogo sembra il medesimo, Tanto più che poco dopo, quando gli scatti hanno iniziato a fare il giro della rete, Mariasole ha eliminato la storia su Instagram relativa alla serata.

A conferma del fatto che l'incontro tra i due ragazzi c'è stato, però, Venza ha affermato di aver ricevuto diverse segnalazioni di altri commensali presenti al ristorante.

Le segnalazioni sulla cantante e l'attrice

Purtroppo, però, non ci sono foto che possano affermare il fatto che i due stessero insieme, ma secondo alcuni testimoni la cosa sarebbe reale e i due a quanto pare non erano soli, ma accompagnati da dei bodyguard che difendevano la loro privacy. Il blogger, nell'attesa che la notizia possa essere data per certa, ha detto la sua sulla situazione: "Sembra una in cerca di visibilità… Giusto qualche mesetto di notorietà, dato che nel mondo del gossip non la conosce nessuno". Chissà se Deddy ha trovato veramente l'amore o se si tratta solo di un bel rapporto di amicizia.