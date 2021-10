L'ex gieffina Guenda Goria, figlia di Amedeo, concorrente del Grande fratello Vip 6, in una intervista per Casa Chi, ha condiviso il suo punto di vista per quanto riguarda la presunta Gravidanza della compagna di suo padre, Vera Miales.

Nella puntata di lunedì del GFV, la 36enne é entrata nella casa di Cinecittà per incontrare suo fidanzato, il giornalista Goria, al quale ha comunicato che non era in dolce attesa (voci che circolavano da giorni). L'incontro dei due fidanzati è stato accompagnato da tante critiche e polemiche, a partire dal modo in cui era vestita la 36enne, fino al modo in cui ha comunicato la notizia.

Per Guenda Goria tutto ciò che ha visto ha solo un nome: teatrino.

Guenda: 'Mi dissocio da quello che ho visto, una cosa molto grave"

Nell'intervista, la figlia di Amedeo ha parlato a lungo dell' incontro avvenuto nella casa più famosa d'Italia. Secondo l'artista, Vera non solo non l'ha contattata per spiegarle come stavano le cose, dopo le voci di una presunta gravidanza, ma non ha nemmeno parlato con i manager di suo padre che si prendono cura della sua immagine durante la permanenza nel reality di Canale 5. Secondo Guenda, quello che ha fatto Vera è molto grave, é una spettacolorizazzione, non si doveva permettere di giocare su una gravidanza, perché ci sono migliaia di donne che hanno delle difficoltà ad avere figli e lei ha toccato la loro sensibilità.

"Una scena che non mi è piaciuta - ha dichiarato Guenda e poi ha aggiunto - mi dissocio da quello che ho visto".

Guenda: 'Guarda caso tutto è successo mentre mio padre è entrato al GFV'

Guenda ha inoltre fatto capire che quello che ha fatto Miales è una cosa costruita. "Guarda caso, i paparazzi l'hanno fotografata a San Benedetto del Tronto con vestito bianco e un pancino sospetto", ha continuato la figlia di Amedeo che ha poi chiosato "Guarda caso ha avuto una gravidanza isterica proprio quando mio padre è entrato al GFV.

Valutate voi, io non dico più niente". Secondo Guenda, la 36enne poteva smentire il Gossip sui social. Così come pubblica duemila cose al giorno, poteva anche fare chiarezza sulla vicenda, ma non l'ha fatto, ha continuato a giocare per giorni e giorni.

'Ho visto un uomo destabilizzato'

La figlia di Maria Teresa Ruta, ha parlato anche di suo padre Amedeo e come le è sembrato durante l'incontro con la sua fidanzata.

"Ho visto un uomo destabilizzato", ha detto Guenda. Mentre per quanto riguarda l'abito da sposa che indossava Vera, l'ex gieffina ha detto: "È stato scioccante, un teatrino". Alla fine dell'intervista, la figlia del giornalista ha fatto un appello alla fidanzata di suo padre: Di limitarsi quando si parla di famiglia e di gravidanza, non bisogna fare queste cose.