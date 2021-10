Isabella Ricci, la dama di Uomini e donne over che sembrava aver stregato il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi, finisce al centro della bufera mediatica in studio e sul web. Nel corso della puntata trasmessa il 19 ottobre 2021 su Canale 5, la dama ha attirato l'attenzione dopo essere stata smascherata per una fanpage che porterebbe il suo nome, di cui lei sostiene di non saperne nulla ma che sarebbe gestita dal suo staff. E così Isabella si è ritrovata a fare i conti con i sospetti di chi sostiene che stia cercando di fare "business" grazie ai social.

Scoppia la polemica su Isabella Ricci, la dama smascherata a Uomini e donne

Nel dettaglio, tutto è partito dal momento in cui Armando Incarnato ha portato alla luce questa fanpage molto attiva su Instagram, che porterebbe il nome della dama nemica di Gemma Galgani, sostenendo che a gestirla sarebbe Isabella stessa e il suo staff.

Fin qui nulla di male, se non fosse per il fatto che, secondo quanto riportato da Armando in trasmissione, tale fanpage si "divertirebbe" a parlare male degli altri protagonisti di Uomini e donne, mettendo in risalto soltanto la stessa Isabella, che verrebbe praticamente "osannata".

Il motivo per cui Armando porta avanti questa tesi è perché tale fanpage pubblicherebbe anche dei filmati inediti dell'azienda di Isabella, così si è chiesto come facesse ad essere in possesso di tale materiale.

Isabella Ricci accusata di voler fare business

Una serie di accuse che sono state mosse nei confronti di Isabella e che l'hanno messa in grande difficoltà nel corso della puntata del 19 ottobre di Uomini e donne.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché successivamente ha preso la parola la dama Marika, la quale ha rivelato che in camerino, avrebbe sentito Isabella parlare con le persone che gestiscono questa fanpage.

Addirittura è emerso che lo stesso profilo ufficiale della Ricci, sarebbe in mano ad un vero e proprio staff che si occuperebbe delle varie pubblicazioni.

Gianni Sperti sbotta contro Isabella Ricci a Uomini e donne

Insomma, il sospetto principale è che Isabella stia sfruttando questa esperienza televisiva anche per poter fare "business" sui social, così da poter accrescere il suo numero di follower e puntare a fare sponsorizzazioni e altro, proprio come già fanno altre dame del trono over (come nel caso di Ida Platano).

Immediata anche la reazione di Gianni Sperti che non ha perso occasione per punzecchiare la dama nemica di Gemma Galgani, evidenziando il fatto che durante la sua presentazione a Uomini e donne, aveva ammesso di non essere come le altre e soprattutto di non essere interessata ai social.