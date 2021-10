A Uomini e donne si infittisce il mistero su Isabella Ricci, la dama del trono over che questa settimana non ha preso parte alle registrazioni del programma di Maria De Filippi. Di Isabella si sono perse le tracce: in studio, infatti, non sono stati svelati i motivi legati alla sua non-presenza a queste nuove riprese del dating show di Canale 5 e anche sui social, la dama sembra essere "sparita", assente ormai da diversi giorni.

Isabella Ricci sparisce da Uomini e donne: la dama assente in studio

Nel dettaglio, questo weekend ci sono state le nuove registrazioni di Uomini e donne e a suscitare clamore è stata l'assenza della dama Isabella Ricci.

La "nemica" giurata di Gemma Galgani non ha partecipato alle nuove riprese e ovviamente la notizia non è passata inosservata tra i fan del programma di Maria De Filippi.

In tanti, infatti, si sono chiesti il motivo di questa assenza e perché in trasmissione non fosse stato fatto riferimento alla dama.

A rincarare la dose, in tutta questa vicenda, ci ha pensato l'ex dama Maria Tona, la quale ha sentenziato dicendo che scene del genere sono già capitate in passato nel programma di Maria De Filippi.

Insomma secondo Maria, non sarebbe la prima volta che un protagonista del trono over "sparisce" nel nulla e quindi si perdono le tracce, quasi come a voler sottolineare che la stessa situazione, in passato è capitata anche a lei, "fatta fuori" dal programma di Canale 5.

Il silenzio social di Isabella Ricci: è stata cacciata via?

Il caso di Isabella Ricci, però, non è passato inosservato tra i fan social di Uomini e donne: da un lato c'è chi spera che la dama possa essersi presa un periodo di pausa per motivi personali, dall'altro invece c'è chi ipotizza che sia stata cacciata via dalla trasmissione, complice anche il silenzio durante le registrazioni stesse.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, a suscitare grande clamore è anche il silenzio della stessa Isabella. Da circa tre giorni la dama del trono over sembra essere "sparita" dal suo profilo Instagram.

Nessun aggiornamento sui social: Isabella non ha pubblicato nessun nuovo post ne tantomeno ha pubblicato nuove stories sul suo profilo.

Il 'giallo' di Isabella sarà risolto nelle prossime registrazioni di U&D?

Di conseguenza nessuna spiegazione per i fan di Uomini e donne che speravano di riuscire ad avere delle delucidazioni proprio dai social, per cercare di scoprire i motivi della sua assenza in studio.

Cosa sarà successo? A questo punto non resta altro che attendere la prossima settimana: nel weekend, infatti, sono previste nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi e solo in quell'occasione scopriremo se Isabella sarà presente oppure no in trasmissione.