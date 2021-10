Isabella Ricci in una recente intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, ha svelato i motivi per i quali ha problemi di udito. Tutto è riconducibile ad un tumore che la dama ha sconfitto in passato. Isabella nella nuova intervista, ha voluto dire la sua su Armando, Gemma e Biagio, che continuano ad attaccarla in studio senza un reale motivo. Non solo, Isabella, alla luce delle recenti dichiarazioni di Giorgio Manetti su di lei, ha confessato di volerlo conoscere. Cosa ne penserà Gemma?

Isabella Ricci svela perché ha problemi di udito: 'Ho avuto un tumore'

Isabella Ricci, dama del Trono Over di Uomini e donne, è molto apprezzata dal pubblico per la sua eleganza e il garbo. Mai volgare, la dama in queste ultime settimane, è stata oggetto di duri attacchi dal trio Gemma, Biagio e Armando. Quest'ultimo interviene spesso nelle vicende altrui, tanto che alcuni, scherzosamente, lo hanno definito il nuovo opinionista di U&D. Proprio in occasione degli scontri con Armando, Isabella ha più volte menzionato il fatto di avere dei problemi di udito. La dama a tal proposito, ha scelto le pagine del settimanale del programma di Maria De Filippi per spiegare da cosa derivano tali problemi.

Ecco le parole di Isabella: "Ho avuto un tumore e poi, a causa di chemio, radio e antibiotici, il mio udito è stato danneggiato". La dama ha aggiunto di fare fatica a sentire i toni bassi a, tanto da essere costretta spesso a seguire il labiale per capire cosa le stanno dicendo.

Isabella su Armando: 'Si schiera in difesa di Gemma solo per visibilità'

Oltre a fare questa precisazione, Isabella ha colto l'occasione per dire la sua su Gemma, Biagio e Armando che, come detto, non le risparmiano attacchi in ogni puntata di Uomini e donne. Su Biagio e Gemma, la dama si dice convinta che i due si siano messi d'accordo fuori dalla trasmissione, visto che è sembrato strano ad Isabella che Galgani non si ricordasse dei baci scambiati con il cavaliere.

Ricci ne ha anche per Armando, a usandolo di prendere le difese di Gemma solo per visibilità social e non solo, visto che la dama torinese è il personaggio di spicco di Uomini e donne.

Isabella Ricci su Giorgio Manetti: 'Lo vorrei conoscere'

Nella lunga intervista rilasciata a U&D Magazine, Isabella ha rilasciato anche un'altra interessante dichiarazione riguardante Giorgio Manetti. La dama ha svelato di aver seguito con interesse il suo percorso a Uomini e donne, ricordando in particolare, il momento in cui Gemma scelse di non uscire con lui dal programma. Isabella, riferendosi a questo fatto, ha dichiarato che lei si sarebbe comportata diversamente dalla sua 'rivale'. Detto questo, ha pure ricordato come Giorgio, ad un certo punto del suo percorso, sua stato attaccato da Gianni Sperti.

Un po' come sta accadendo a lei nelle attuali puntate di Uomini e donne. Per questo, la dama ha espresso il desiderio di conoscere Giorgio, non solo per scambiarsi consigli, ma anche alla luce dei recenti apprezzamenti che Manetti ha fatto nei suoi confronti.