Una delle dame più seguite di Uomini e donne è Isabella Ricci, ancora alla ricerca dell'uomo capace di coinvolgerla totalmente. In una recentissima intervista al magazine del programma ha parlato delle polemiche sollevate da Armando riguardo la presunta gestione della sua pagina Instagram, non nascondendo una sua ipotesi riguardo un complotto alle sue spalle nato fuori dagli studi del Trono over e che coinvolgerebbe Armando, Ida, Gemma e Biagio.

Isabella ha poi risposto ai complimenti di Giorgio Manetti, sorprendendo con alcune sue dichiarazioni.

Infine ha parlato del suo problema di udito, dovuto a una patologia importante. Di seguito tutti i dettagli.

Isabella di Uomini e Donne: 'Ho avuto un tumore'

Armando, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, aveva citato il problema di udito di Isabella, cosa che le ha dato piuttosto fastidio: ''Ho avuto un tumore al quale è seguito una chemio, una radio e un'incessante cura a base di antibiotici che ha danneggiato l'udito''. Essendo un argomento delicato che riguarda un periodo difficile della sua vita, la dama ha ammesso: ''Il fatto che Armando citasse il mio problema di udito mi ha dato fastidio, soprattutto non voglio che passi l'idea che lo usi per fare la vittima''.

Anche se ora sta bene, Isabella porta le conseguenze della sua patologia: ''A oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale''.

Per quanto riguarda invece le polemiche sollevate da Armando riguardo la sua presunta vita da influencer, Isabella non ha dubbi: ''Non mi interessa, quello che faccio è per mera curiosità e per divertimento. Credo che Instagram sia il futuro e mi piace studiarne i meccanismi, tutto qui''.

Nella sua intervista Isabella ha parlato del possibile "complotto" ai suoi danni che sarebbe nato fuori da Uomini e Donne e che coinvolgerebbe Armando, Ida, Gemma e Biagio.

Non è mancata una frecciatina all'indirizzo della dama torinese: ''Trovo strano che Gemma non si ricordi dei baci dati a Biagio quando si frequentavano''.

Inoltre ha avuto parole di stima verso Giorgio, ex storico di Gemma. Se fosse stata al posto della dama non avrebbe avuto esitazioni a uscire con lui in quell'indimenticabile settembre.

Manetti, in una recente intervista, ha descritto Isabella come una donna molto affascinante e intelligente. La risposta della diretta interessata è arrivata ora: ''Uscirei volentieri a cena con Giorgio, mi piacerebbe conoscerlo in amicizia, anche perché per tre anni ho seguito le sue vicissitudini''. Chissà se Manetti risponderà all'invito della bella Isabella.