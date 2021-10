La dodicesima puntata del GF Vip è stata caratterizzata dall'eliminazione di Raffaella Fico, dall'ingresso nella casa più spiata dagli italiani del fidanzato di Francesca Cipriani e da nuovi accesi scontri. Prima di entrare nel vivo della trasmissione Alfonso Signorini ha spiegato di non essere al massimo e durante l'intervento telefonico di Paolo Bonolis ha riferito che stava conducendo con 38 di febbre. Particolare che ha ribadito anche nel corso del programma e che non è passato inosservato sul web con numerosi utenti che hanno sottolineato che da quando è scoppiata la pandemia da Covid 19 i lavoratori che presentano sintomi influenzali ed hanno una temperatura corporea sopra i 37,5 gradi hanno l'obbligo di restare al loro domicilio.

"Qualsiasi dipendente non sarebbe potuto recarsi a lavoro con queste condizioni di salute" - ha puntualizzato un utente su Twitter. Da rilevare che nei mesi scorsi Alfonso Signorini aveva raccontato in una lunga intervista a FQ Magazine di aver avuto il Covid. "Ho vissuto giorni brutti. Non volevo andare in ospedale e la sera aggiornavo i medici sul mio stato di salute".

Alfonso Signorini a Paolo Bonolis: 'Ti prego sto facendo il programma con 38 di febbre'

Nel corso della puntata del 22 ottobre del GF Vip Alfonso Signorini è stato protagonista di un siparietto con Paolo Bonolis ad inizio trasmissione. Il conduttore del reality show l'ha contattato per commentare un'esternazione del marito di Sonia Bruganelli durante il programma Cartabianca, in onda su Rai 3.

"È vero che promettevi a Sonia navi mai esistite, ristoranti e night club?" - ha chiesto il direttore di Chi a Bonolis che ironicamente gli ha chiesto se fosse passato per l'osteria prima dell'inizio della trasmissione. Dall'altra parte Signorini ha precisato di non essere al meglio. "Abbi pietà di me Paolo, sto facendo il programma con 38 di febbre questa sera".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una puntualizzazione che ha fatto sobbalzare numerosi telespettatori con tanti utenti che hanno ricordato sul web che l'emergenza sanitaria legata al Covid 19 non è ancora cessata e che non è consentito recarsi al lavoro con sintomi influenzali e febbre.

Il direttore di Chi nel mirino dei social: 'E le misure anti Covid?'

Nel corso della dodicesima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha ripetuto in altre circostanze di non essere al meglio provocando accese polemiche sul web tra utenti che segnalavano il mancato rispetto del distanziamento con opinioniste e concorrenti in studio e che si interrogavano sull'opportunità di condurre il reality con 38 di febbre in emergenza Covid.

Alcuni mesi fa il direttore del settimanale Chi aveva raccontato a FQ Magazine di essere rimasto contagiato dopo la finale del Grande Fratello Vip 5 e di aver avuto paura. "Pensavo di essere forte ma il Covid è una malattia bastarda" - aveva riferito Signorini sottolineando che un amico per stargli vicino aveva dormito in auto in garage.