Marcello Messina è il corteggiatore che, sin dal suo arrivo a Uomini e donne, ha catturato l'attenzione di Ida Platano. I due hanno iniziato una conoscenza e, almeno all'inizio, sembrava esserci molta complicità tra loro. Nelle ultime puntate però, qualcosa è cambiato e il cavaliere è sembrato non tollerare più le continue lamentele della dama bresciana. La loro storia sembra quindi arrivata al capolinea.

Chi è Marcello Messina

Marcello Messina ha 47 anni ed è originario di Torino. Vive e lavora nel capoluogo piemontese come agente immobiliare. Attività che svolge da 13 anni.

È molto legato al suo cane, come testimoniano gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Da tempo è single. Non è mai stato sposato, né ha mai avuto figli. Nel suo futuro sogna una famiglia e dei figli. Nel corso della presentazione a Uomini e donne, ha dichiarato di aver deciso di partecipare al programma per mettersi in gioco e trovare finalmente la donna giusta per lui.

Marcello conquista Ida a Uomini e donne

Giunto al Trono Over a settembre, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne, Marcello non è passato inosservato. La sua bellezza ha colpito in particolar modo Ida Platano e tra i due è iniziata subito una frequentazione. I presupposti perché la conoscenza proseguisse nel migliore dei modi c'erano tutti, visto che era scattato subito un bacio.

Ad un certo punto, qualcosa è cambiato. Ida ha cominciato a lamentarsi di alcuni atteggiamenti del cavaliere, il quale alla lunga, si è mostrato sempre più insofferente alla cosa. I due hanno continuato a discutere al centro dello studio e sembra che la loro storia sua già giunta al capolinea.

È finita tra Ida e Marcello?

Ad alimentare le scintille tra Ida e Marcello, ci ha pensato Marika, la dama che sta uscendo con Armando.

In una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, tra Marika e Ida c'è stato un duro confronto e si è scoperto che Marika ha lasciato il numero a Marcello. La dama bresciana non ha preso affatto bene la cosa, mentre Marcello non è sembrato in grado di dare una spiegazione su questa scelta. Il suo atteggiamento sornione, ha fatto inalberare persino Tina Cipollari, la quale non ha creduto alla sincerità del cavaliere e non gli ha risparmiato pesanti accuse.

Ida sempre più convinta del fatto che a Marcello lei non sia mai interessata, ha voluto chiudere con il cavaliere torinese. Sarà finita davvero? Lo si scoprirà solo con la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne. Si segnala inoltre che, poche ore fa, Barbara De Santi, ex dama di U&D, ha attaccato duramente Ida Platano sulla questione legata a Marcello. Senza troppi giri di parole, l'ex dama mantovana ha detto riferendosi a Ida: "Lei non capisce, è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri".