Nelle giornate del 16 e 17 ottobre si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e donne. Nel corso del weekend di riprese ci sono state importanti novità e colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono over. Infatti, in studio è ritornata Isabella Ricci che è intervenuta nel momento in cui Biagio si è lamentato delle dame con cui è uscito. L'imprenditrice romana ha affermato che il cavaliere napoletano regalava mozzarelle ai camerieri per non pagare le cene. Inoltre, nel corso delle registrazioni, Costabile ha affermato che Gemma starebbe usando delle scuse per chiudere con lui, in modo da non lasciare il programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Biagio si lamenta delle dame con cui è uscito

Biagio Di Maro è presente anche nella nuova edizione di Uomini e Donne e, nonostante abbia provato ad uscire con qualche dama del parterre, non sembrerebbe aver trovato ancora la donna giusta per lui. Nel corso delle nuove riprese, il cavaliere partenopeo si è lamentato delle dame con cui è uscito fino a quel momento. A tal proposito, a detta sua, sentendosi usato dalle single con le quali ha trascorso alcune serate, Biagio ha iniziato a fare i conti di tutti i soldi che ha speso nel corso degli appuntamenti e ha ripensato a quanto gli sono costate le cene con loro.

Uomini e Donne: per Isabella, Biagio avrebbe usato mozzarelle per non pagare le cene

A quel punto, Isabella, che in passato aveva avuto una breve frequentazione con Di Maro, è intervenuta per raccontare un retroscena. Ricci, infatti, ha rivelato che il cavaliere campano non le avrebbe mai pagato una cena perché, quando andava al ristorante con Biagio, il single avrebbe usato le mozzarelle, come merce di scambio, per non pagare il conto.

In particolar modo, sembrerebbe, a detta dell'imprenditrice romana, che Di Maro avrebbe dato sia le mozzarelle, sia i formaggi, ai camerieri dei ristoranti, in modo da non pagare quanto consumato.

Uomini e Donne: Costabile pensa che Gemma non voglia lasciare lo studio

La frequentazione fra Costabile e Gemma sembrerebbe avere i primi problemi.

Infatti, come raccontato in studio, Galgani si è lamentata dell'assenza di messaggi da parte del cavaliere milanese. Albore, invece, ha detto di pensare che le affermazioni di Gemma sul suo conto, siano soltanto scuse per non lasciare lo studio, dando quindi ragione a Tina Cipollari. Per quanto riguarda il parterre over, inoltre, Ida ha voltato pagina dopo Marcello ed è uscita con Diego e si sono baciati. Non resta che attendere la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne, per scoprire qualcosa in più sulle cene di Biagio e sui presunti conti saldati con le mozzarelle.