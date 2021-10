Domenica 17 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Amici21. Durante la messa in onda, la maestra Celentano ha rinnovato le critiche a Serena - allieva del maestro Todaro. Stanco di sentire la sua alunna bistrattata dall'insegnante, il maestro di latino-americano ha preso le difese dell'allieva. Di conseguenza, è scaturito l'ennesimo scontro tra la maestra Celentano e Todaro.

L'episodio incriminato

In settimana, Serena - dopo essersi ripresa da un lieve infortunio - ha dovuto preparare una coreografia piuttosto complessa. Tale prova è stata assegnata dalla maestra Celentano.

In particolare, la 54enne ritiene che l'allieva di Raimondo Todaro non sia così brava a ballare. Inoltre, la coreografa sembra non perdonare alla ballerina qualche chilo di troppo. A detta di Celentano, Todaro sarebbe troppo "buonista" e illuderebbe i ragazzi. Alessandra invece, si è sempre ritenuta una persona diretta.

Al termine dell'esibizione, Celentano è apparsa perplessa sulla perfomance di Serena e così ha espresso un giudizio negativo.

Todaro perde la pazienza

Per l'ennesima volta, Serena è stata presa di mira da Alessandra Celentano. In occasione della puntata di Amici di Maria, in onda domenica 17 ottobre, Todaro ha deciso di prendere le difese della sua alunna. Scendendo nel dettaglio, l'insegnante ha evidenziato che i ragazzi all'interno di una scuola devono crescere e non essere umiliati.

Inoltre, il maestro di latino-americano ha precisato che quando assegna le coreografie agli allievi della maestra Celentano cerca di renderle più adatte possibile: "Lo faccio per farla uscire bene". Sulla base di quanto dichiarato, il diretto interessato ha puntato il dito contro la collega di danza classica: "Malefica".

Dopo avere ascoltato il collega, Celentano ha prontamente replicato.

Con tono piccato, la 54enne ha invitato Todaro a stare zitto: "Chiacchieri come un treno". Successivamente la storica insegnante del talent show ha chiesto al collega di lasciarla parlare senza interromperla. Poi, Alessandra ha perso la pazienza: "Non mi piace che si dica che sono malefica". La diretta interessata ha precisato che deve finire la storia in cui una ragazza non si può criticare per la sua forma fisica: "Sono stufa".

Celentano vs Peparini

Nella puntata del 17 ottobre, Alessandra Celentano ha avuto un botta e risposta al vetriolo anche con Veronica Peparini. L'insegnante di classico ha assegnato una comparata a Dario Schirone contro Sebastian - ballerino del corpo di ballo dei professionisti. Tale atteggiamento da parte dell'insegnante, ha messo in imbarazzo l'allievo. Tuttavia, il ragazzo - seguito da Peparini - ha portato a termine la sua coreografia.

Al termine dell'esibizione, Veronica Peparini ha accusato la collega di avere ancora il dente avvelenato nei confronti del suo allievo. Inoltre, ha sostenuto che la prova non poteva essere giudicata. Infine, Peparini ha confermato la maglia del suo allievo.