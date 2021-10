Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate previste nel corso dell'autunno 2021 su Canale 5, rivelano che per Gemma Galgani ci saranno un po' di sorprese. La dama torinese, dopo un periodo in cui è stata da sola, ritroverà di nuovo il sorriso al fianco del cavaliere Costabile ma tra i due non andrà tutto nel verso sperato. Occhi puntati anche sul ritorno in studio di Isabella Ricci, dopo un periodo in cui è stata assente.

Le critiche di Gemma contro Costabile: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne di questo autunno 2021, rivelano che per Gemma Galgani arriverà già il momento della resa dei conti finale con Costabile.

I due, dopo un periodo in cui tutto sembrava andare nel verso giusto, si ritroveranno già sul piede di guerra. Il motivo? Le continue lamentele di Gemma, la quale punterà il dito contro Costabile, accusandolo di essere poco presente nel suo quotidiano.

La dama torinese ammetterà di esserci rimasta molto male, dato che Costabile non si farebbe sentire al mattino e alla sera per mandarle dei messaggi del buongiorno e della buonanotte. Una "carenza" che Gemma non riuscirà a perdonare e che farà presente, arrivando anche a piangere, durante uno sfogo con la redazione del programma di Maria De Filippi.

Costabile chiude già con la dama Gemma Galgani a U&D

Tuttavia, le anticipazioni di Uomini e donne dell'autunno, rivelano che di fronte alle parole di Gemma, Costabile non resterà in silenzio e a sua volta punterà il dito contro la dama, facendo presente a tutti che in queste settimane le ha proposto di fare dei viaggi insieme ma lei ha sempre detto 'no'.

Insomma Costabile sembrava essere realmente intenzionato a costruire qualcosa di serio con Gemma, anche fuori dallo studio della trasmissione Mediaset, ma a quanto pare la dama non è dello stesso parere. E così, il cavaliere Costabile deciderà di chiudere la sua frequentazione con Gemma: non vuole perdere tempo con la dama torinese e preferirà guardarsi intorno, per cercare una donna che condivida le sue stesse passioni.

Riuscirà a trovarla per davvero?

Il ritorno di Isabella in studio: anticipazioni Uomini e donne autunno

Occhi puntati anche su Isabella Ricci. Nel corso delle registrazioni di qualche settimana fa, la dama non era presente in studio e il suo silenzio social aveva allarmato i fan. In tanti, infatti, ipotizzarono che la dama nemica giurata di Gemma Galgani, fosse stata allontanata dal programma ma questa non è la realtà dei fatti.

Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che Isabella tornerà nel corso delle puntate previste per questo autunno 2021 e quindi continuerà a mettersi in gioco, con la speranza che anche lei possa cercare davvero il suo "principe azzurro", dato che fino a questo momento il suo percorso non è stato fortunato.