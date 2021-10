Domenica 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di U&D. In rete circolano alcune interessanti anticipazioni di quello che è successo in studio tra i vari protagonisti, soprattutto quelli del Trono Over. Ida Platano ha baciato Diego Tavani dopo un romantico appuntamento, mentre Gemma Galgani è stata "scaricata" da Costabile dopo una settimana di lamentele. La tronista Roberta ha baciato Samuele in esterna, e il "rivale" Luca non è riuscito a trattenere le lacrime; nessuna effusione, invece, tra Andrea Nicole e Ciprian.

Aggiornamenti sugli amori di U&D Over

Weekend movimentato per i protagonisti di U&D: il 18 ottobre, infatti, sono state pubblicate le anticipazioni di quello che è accaduto in studio il giorno prima, ovvero domenica 17. La registrazione è cominciata con l'ingresso di una delusa Gemma: la dama si è lamentata del fatto che Costabile non le risponde ai messaggi e alle telefonate come lei vorrebbe: questo secondo la torinese, sarebbe sintomo di uno scarso interesse.

Il cavaliere si è difeso dicendo di aver fatto cose concrete ed importanti per la "regina" del Trono Over, come invitarla in Puglia o in Egitto.

A ferire ancora di più Galgani, però, sono state le parole con le quali il suo corteggiatore si è detto d'accordo con un pensiero che Tina ha sempre espresso: ora sta cercando qualcosa che non va in lui perché non vuole lasciare la trasmissione.

Stremato dalle critiche di Gemma, il signor Costabile ha deciso di interrompere la loro conoscenza, gettando la donna nel più totale sconforto. Maria De Filippi ha convinto la 71enne a non mollare se ci tiene alla storia che ha vissuto nelle ultime settimane.

Romanticismo alle stelle a U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 17 ottobre, riguardano anche le belle novità che stanno accedendo nella vita di Ida.

La dama è uscita a cena con Diego e si è trovata molto bene: i due si sono baciati e lei oggi si professa davvero felice.

Per quanto concerne Biagio, si è parlato a lungo di soldi e di quanto avrebbe speso nel portare fuori a pranzo o a cena le donne del parterre: il cavaliere ha elencato tutte le sue spese, attirando su di sé critiche e accuse di poca galanteria.

A puntare il dito contro Di Maro, è stata anche la rientrante Isabella (la donna è tornata in studio dopo più di una settimana d'assenza non si sa per quali motivi), che però è stata a sua volta attaccata sia da Armando che da Gianni Sperti.

Novità nel Trono Classico di U&D

Per quanto riguarda i tronisti, non è stata presentata nessuna new entry: dopo gli addii di Joele Milan e Matteo Fioravanti (uno è stato "cacciato", l'altro ha scelto Noemi), la redazione non li ha ancora sostituiti con qualche volto nuovo.

Andrea Nicole è uscita in esterna con Ciprian, ma non si sono baciati: la protagonista di U&D ha spiegato che le effusioni non sono per lei una parte fondamentale della conoscenza, anche perché del corteggiatore in questione vuole capire altro.

Gianni Sperti continua a non credere alla sincerità del giovane.

Roberta, invece, per la prima volta si è lasciata andare: in esterna con Samuele, la ragazza ha deciso di dare il suo primo bacio davanti alle telecamere, ma questo non ha fatto piacere a Luca, che ha lasciato lo studio in lacrime. La ragazza, però, non è andata dietro al suo risentito spasimante.

Ricapitolando, negli ultimi giorni Gemma è stata lasciata da Costabile, Ida ha baciato Diego dopo la rottura con Marcello, Biagio ha litigato con Isabella (che è di nuovo nel parterre) e le due troniste del cast stanno portando avanti le frequentazioni con i corteggiatori che sono ancora in studio per loro.