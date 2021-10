Grandi colpi di scena nella puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. Al centro dell'attenzione continua ad esserci la dama torinese Gemma Galgani che, in questa ultima settimana, ha avuto modo di conoscersi meglio con il cavaliere Costabile. I due sono stati al centro dell'attenzione complice un bacio appassionato che c'è stato durante la loro uscita, il quale però ha scatenato l'ira di Tina Cipollari che non ha perso occasione per sbottare contro la dama torinese.

Arriva il bacio tra Gemma e Costabile a Uomini e donne

Nel dettaglio, Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne, sta portando avanti la sua frequentazione con il cavaliere Costabile e i due, dopo essersi trovati bene insieme, hanno scelto di conoscersi meglio e di fare un'esterna insieme.

Tutto è andato nel migliore dei modi, al punto che tra Gemma e Costabile c'è stato anche un intenso e appassionante bacio che è stato mostrato in televisione.

Insomma sembrerebbe che tra i due protagonisti del trono over si sia venuta a creare una perfetta alchimia, al punto che la dama torinese ha scelto di lasciarsi andare e di provare così a conoscere meglio Costabile.

Tuttavia, la scena del bacio tra Gemma e Costabile non è passata inosservata in studio: la prima a puntare il dito contro la coppia è stata Tina Cipollari, la quale non ha perso occasione per punzecchiare ancora una volta la sua nemica giurata.

Tina Cipollari sbotta dopo il bacio di Gemma a U&D

Tina, già nel momento in cui assisteva al momento del bacio tra Gemma e il nuovo cavaliere, non ha risparmiato delle facce schifate e una volta che ha avuto la possibilità di avere davanti la sua "nemica", le ha confermato il suo pensiero.

"A me ha fatto un po' schifo, sinceramente. Sono proprio sincera", ha sbottato Tina commentando la scena del bacio di Gemma con Costabile, mentre Galgani appariva alquanto indispettita da tale commento.

Immediata anche la reazione di Maria De Filippi che, di fronte alla spontaneità della sua opinionista a Uomini e donne, l'ha prontamente ripresa e bacchettata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina: a me ha fatto un po’ schifo, sono proprio sincera #uominiedonne pic.twitter.com/c5NCK1R68S — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) October 19, 2021

La 'mummia' raffigurante Gemma, rinchiusa da Tina in una teca a Uomini e donne

Ancora una volta, quindi, Tina dimostra di non avere assolutamente peli sulla lingua e malgrado le riprese di Maria, va avanti per la sua strada.

Sempre nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa il 19 ottobre su Canale 5, Tina si è presentata in studio con la "mummia rifatta" rappresentante Gemma, ma questa volta rinchiusa all'interno di una teca di vetro.

Il motivo? In questo modo la dama torinese non potrà toccarla e rovinarla, così come aveva fatto nella registrazione precedente di U&D.