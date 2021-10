In occasione della puntata 11 del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 18 ottobre su Canale 5, il compagno di Manila Nazzaro è stato protagonista di uno sfogo. A detta di Lorenzo Amoruso, l'ex Miss Italia non avrebbe mai la possibilità di fornire la sua versione dei fatti o difendersi dalle accuse durante un litigio.

L'episodio incriminato

In apertura di puntata, Signorini - conduttore del Reality Show - ha affrontato nuovamente l'argomento legato alla nomination di Manila Nazzaro a Raffaella Fico. Le due donne, in diretta, hanno espresso una versione dei fatti opposta.

In particolare, Raffaella ha sostenuto di esserci rimasta male per la nomination ricevuta dall'amica. A tale proposito, la showgirl campana ha riferito di fare anche lei buon viso a cattivo gioco con la coinquilina. A quel punto, Manila ha cercato di spiegare la sua posizione ma invano. In più occasioni, l'ex Miss Italia è stata interrotta mentre cercava diesprimere il suo punto di vista. Ma non solo, al rientro da un blocco pubblicitario, il conduttore ha riferito a Nazzaro che non c'era più tempo per chiarire la questione perché bisognava passare ad un altro argomento. Tuttavia, Raffaella e Manila avevano continuato il confronto lontano dalle telecamere.

La situazione ha infastidito il compagno della "vippona".

Lorenzo Amoruso in una stories, su Instagram, ha lanciato una frecciatina al Grande Fratello Vip: "Abbiamo capito che Manila non può mai parlare o dare spiegazione e difendersi da accuse". A detta dell'ex calciatore a Nazzaro verrebbe sempre negato il diritto di replica. Secondo Lorenzo, non è giusto che ogni volta che debba prendere la parola Manila Nazzaro bisogna andare avanti per passare ad un altro argomento.

Lo staff dell'ex Miss punge Signorini

A fare eco alle dichiarazioni di Lorenzo Amoruso, ci ha pensato lo staff dell'ex Miss Italia. Sul profilo Instagram della "vippona" è comparso un messaggio di critica per il conduttore: "Alfonso vogliamo farla finire una frase a Manila o continuiamo così?".

L'utente ha spiegato di essere stanca di vedere tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip esprimersi all'interno della casa, mentre quando tocca a Nazzaro viene puntualmente "stoppata" sul nascere.

A tale proposito, un utente su Twitter ha espresso la sua opinione. Secondo il telespettatore, all'interno del reality show verrebbe dedicato più spazio ad alcuni "vipponi" mentre ad altri meno. A quanto pare, Manila Nazzaro sarebbe una di quelle concorrenti alla quale verrebbe dedicato meno tempo possibile durante le discussioni con Raffaella Fico: "Hanno ragione e chi dice il contrario, mente".