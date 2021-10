La situazione di Gloria diventa sempre più complicata nella soap Il Paradiso delle Signore. La bella capo commessa sta facendo di tutto per non incontrare Ezio, l'ex marito che si è trasferito a Milano e sta formando un'unica famiglia con Stefania e Gemma, figlia della nuova compagna Veronica. Gloria era anche pronta a confessare i suoi sentimenti a Ezio, ma quella lettera non è stata mai consegnata. Con il cuore a pezzi, Moreau ha deciso che dovrà restare in silenzio e fare di tutto per non incrociare colui che è stata costretta a lasciare tanti anni fa, insieme a Stefania.

Quale sarà il segreto che ancora non ha il coraggio di rivelare? Nella puntata di giovedì 21 ottobre 2021, il destino di Gloria prenderà una svolta inaspettata.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni giovedì 21 ottobre 2021

Non migliorano le condizioni di salute di Tina, che rischia di non poter più cantare per via di una grave infiammazione alle corde vocali. Il medico le ha prescritto una cura ma sembra non funzionare come dovrebbe. Che ne sarà della bella cantante?

Salvatore, intanto, continua a essere interessato ad Anna. Imbriani passa sempre più tempo con Roberto, ma non certo per la ragione che crede Salvo. Il giovane Amato inizia a sospettare che tra i due ci sia molto di più di una semplice amicizia.

Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore raccontano che Vittorio mette mano alla sceneggiatura del film, così che Tina possa parteciparvi senza che sia in imbarazzo.

Gloria sparisce nel nulla: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

La zia Ernesta (Pia Engleberth) chiama Armando (Pietro Genuardi) preoccupata dal fatto che Gloria è scomparsa nel nulla.

Moreau si era rifugiata da lei per guadagnare tempo dopo aver deciso di dare le dimissioni al grande magazzino, ormai impossibilitata a non incontrare l'ex marito Ezio. Ferraris cerca di tranquillizzare Ernesta, ma anche in lui cresce l'angoscia: che fine avrà fatto Gloria?

Non sapendo che altro fare, Armando contatta Don Saverio (Andrea Lolli).

Ferraris spera che il suo intervento possa essere risolutivo. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la verità si saprà nella puntata successiva, ovvero quella del 22 ottobre: ritroveremo Gloria in ospedale, vittima di uno scippo. Armando correrà da lei e, ancora una volta, sarà il suo prezioso confidente. Moreau gli dirà di voler lasciare Milano, terrorizzata dal fatto di poter incontrare Ezio. Ferraris, però, avrà un'intuizione che potrebbe salvare la situazione e consentire che Gloria non si sacrifichi restando nella città che sta cominciando ad amare e nella quale ha un lavoro.