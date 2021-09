Ida Platano torna al centro dell'attenzione a Uomini e donne. La dama, nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, ha tenuto banco con le vicende che riguardano il suo percorso con il cavaliere Marcello, col quale sta portando avanti la frequentazione. Eppure, l'ultimo incontro sembra aver deluso Ida Platano, la quale non ha gradito l'atteggiamento del cavaliere: le sue parole, però, hanno mandato in tilt i fan del programma che hanno duramente sbottato contro la dama.

Ida Platano delusa da Marcello a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Marcello si stanno conoscendo meglio dopo essersi incontrati per la prima volta a Uomini e donne.

I due hanno avuto un'esterna (senza telecamere) dove tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando Marcello non si è reso protagonista di un episodio che ha deluso la dama.

In studio, infatti, Ida ha confermato che la cena con Marcello è andata bene e che si sono trovati in sintonia insieme.

Ad un certo punto, poi, i due sono finiti nella stessa camera d'albergo: la dama ha confermato che tra di loro c'è stato un bacio, dopodiché ha cominciato a fare i "grattini" al cavaliere ed è avvenuto qualcosa che lei non si sarebbe aspettata.

Marcello si addormenta durante l'esterna con Ida: lei delusa

Secondo il racconto dei fatti di Ida, Marcello con i "grattini" si è addormentato ed è in questo modo che i due hanno finito la serata.

La reazione della dama, però, non è stata delle migliori e non ha nascosto la sua delusione mentre Marcello continuava a dire di essersi addormentato un po' per l'eccessiva stanchezza accumulata nel corso dei giorni, ma anche perché con Ida si è sentito subito "a casa" e così si è lasciato andare tra le sue braccia.

Peccato, però, che questa versione dei fatti non abbia convinto moltissimo la dama, che è apparsa visibilmente scontenta dal risultato finale di questa esterna col cavaliere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I fan di Uomini e donne sbottano contro Ida Platano

Sta di fatto che, dopo la messa in onda del segmento di Uomini e donne dedicato ad Ida e Marcello, la reazione dei fan social non si è fatta attendere.

In molti si sono scagliati contro la dama del trono over, ritenendo che sia troppo esagerata e che ormai punterebbe a prendere il posto di Gemma Galgani (tra le migliori amiche della stessa Ida).

"Dai Ida che prendi il posto di Gemma, stesse dinamiche, stessi problemi", ha sentenziato un fan social del programma.

"C'è del falso in questa Ida. Non è credibile per niente. Falsa come la sua amica Gemma"; sbotta ancora un altro commentatore di Uomini e donne.

"Fatti qualche domanda sul perché si addormentano con te. Pesantissima", ha sentenziato un altro fan del programma contro la dama del trono over.