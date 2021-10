Un posto al sole, la storica soap in onda da ben 25 anni su Rai 3, potrebbe essere destinata a un cambio programmazione. Le anticipazioni rivelano che i vertici della televisione di Stato stanno studiando i nuovi palinsesti dei prossimi mesi e a farne le spese rischierebbe proprio la soap ambientata a Palazzo Palladini, la quale potrebbe lasciare la fascia dell'access prime time a un nuovo talk show politico. Tra le ipotesi al vaglio, però, ci sarebbe anche un passaggio della soap su Rai 2.

Cambio programmazione per Un posto al sole: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, il futuro di Un posto al sole e il suo possibile cambio di programmazione è uno degli argomenti più dibattuti di questo momento sul web e sui social.

In un primo momento, infatti, era stato svelato che la Rai stesse optando per un cambio orario legato ai nuovi episodi della soap, la quale avrebbe dovuto lasciare la fascia serale per approdare in quella del pomeriggio di Rai 3.

L'ipotesi, infatti, era che Un posto al sole venisse trasmesso dalle 18:30 alle 19 circa, ossia prima dell'edizione serale del Tg3.

A quanto pare, però, ci sarebbero anche altre ipotesi al vaglio sul tavolo dei dirigenti della televisione di Stato.

Le ipotesi sul futuro della soap Un posto al sole

Oltre al passaggio nella fascia pomeridiana di Rai 3, pare che si stia valutando anche un possibile nuovo orario per la soap opera, la quale resterebbe sempre sulla terza rete ma andrebbe in onda alle 20:20.

Un anticipo di circa 20 minuti rispetto all'attuale orario di programmazione di Un posto al sole, il quale però servirebbe per far sì che al termine della soap vada in onda il nuovo talk show di informazione politica condotto da Lucia Annunziata.

Tuttavia c'è anche una terza ipotesi che forse potrebbe essere quella maggiormente consona per il futuro della soap opera ambientata a Napoli.

Le nuove puntate di Un posto al sole, infatti, potrebbero passare su Rai2 e andare in onda subito dopo l'edizione serale del Tg2.

Il passaggio di Un posto al sole su Rai2

In questo modo gli episodi verrebbero trasmessi dalle 21 alle 21:30 circa, dopodiché la linea passerebbe alla prima serata della seconda rete Rai.

Prendendo il posto del Tg2 Post (che verrebbe chiuso) la soap manterrebbe il suo orario serale, slittando l'inizio di soli 15 minuti rispetto a quello attuale, pur andando in onda su una rete diversa.

Al tempo stesso però, con il passaggio su Rai2, le nuove puntate potrebbero godere di un traino decisamente più importante, dato che il telegiornale riesce a conquistare una media del 9-10% di share.