Il destino di Un posto al sole sta tenendo col fiato sospeso i tantissimi spettatori e fan della celebre soap opera ambientata a Napoli, che proprio in questi giorni ha festeggiato i 25 anni di messa in onda su Rai 3. Le indiscrezioni rivelano che, la Rai starebbe pensando ad un nuovo talk show politico da affidare a Lucia Annunziata, in onda nella fascia dell'access prime time proprio al posto della celebre soap. Una notizia che ha mandato in tilt i fan e, in queste ore, la protagonista di questa indiscrezione Lucia Annunziata ha scelto di fare un po' di chiarezza.

Le ipotesi sul futuro di Un posto al sole: la soap di Rai 3 potrebbe cambiare orario e rete

Nel dettaglio, secondo a quanto riportato sulle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino, la Rai starebbe pensando di puntare su un nuovo talk show politico da trasmettere nella fascia dell'access prime time di Rai 3.

Alla conduzione la giornalista Lucia Annunziata, già conduttrice del programma "In mezz'ora", in onda la domenica pomeriggio.

Di conseguenza, per lasciare spazio a questo talk show politico, la soap opera ambientata a Palazzo Palladini avrebbe perso la sua storica collocazione nell'access prime time della terza rete Rai.

Tra le ipotesi al vaglio, quella di un possibile slittamento nella fascia del pomeriggio di Rai 3 (dalle 18:30 alle 19:00) ma anche un possibile slittamento su Rai 2, nella fascia oraria che va dalle 21:00 alle 21:30 circa, ossia dopo l'edizione serale del Tg 2.

Lucia Annunziata rompe il silenzio sul nuovo talk che dovrebbe sostituire Un posto al sole

Ma qual è la verità dei fatti?

Un posto al sole sarà "fatta fuori" dall'access prime time di Rai 3 oppure no?

A fare un po' di chiarezza su questa situazione ci ha pensato la giornalista Lucia Annunziata, che in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, non ha nascosto l'idea di un nuovo talk show destinato alla terza rete Rai.

"C'è uno studio in corso che è ben lontano dall'essersi concluso in tutti i sensi.

Stanno studiando se è possibile avere un talk nell'access perché non è una cosa semplice", ha ammesso la celebre giornalista partenopea aggiungendo poi che ci sono almeno tre/quattro studi per il destino di Un posto al sole.

"C'è questo studio in corso? Sì. Si è concluso? No", ha proseguito ancora Lucia Annunziata svelando che la Rai non avrebbe alcuna intenzione di disfarsi di questa fortunatissima soap, che tutte le sere appassiona una media di oltre 1,7 milioni di spettatori con picchi del 9% di share.

"Io poi sono napoletana, ci tengo", ha chiosato la Annunziata ammettendo così di tenere a cuore quelle che saranno le sorti di Un posto al sole nel futuro palinsesto delle reti Rai.