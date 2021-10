Potrebbero esserci importanti cambiamenti per la programmazione di Un posto al sole, la celebre soap opera di Rai 3 che da anni tiene compagnia al pubblico nella fascia oraria dell'access prime time, che fa da traino alla prima serata. Le ultime indiscrezioni rilanciate dal sito web di Roberto D'Agostino, rivelano che in queste ore in casa Rai si starebbe valutando l'ipotesi di modificare l'orario di messa in onda della celebre soap ambientata a Napoli, la quale potrebbe lasciare al più presto la fascia del prime time per traslocare nel pomeriggio.

Terremoto in Rai, la soap Un posto al sole verso un cambio programmazione

Nel dettaglio, le ultime notizie di queste ore riguardanti il futuro di Un posto al sole su Rai 3 non sono affatto positive per i numerosi fan e spettatori che da ben 25 anni seguono le avventure dei vari protagonisti di Palazzo Palladini.

A quanto pare, infatti, in casa Rai si starebbe valutando la possibilità di "stravolgere" il palinsesto della terza rete attualmente diretta da Franco Di Mare, per darle una maggiore identità legata all'informazione.

L'idea, infatti, sarebbe quella di portare in onda un nuovo talk show politico che avrebbe il compito di sfidare il seguitissimo "Otto e Mezzo", il talk condotto tutte le sere da Lilli Gruber su La7, che arriva a superare la soglia dei 2 milioni di spettatori medi con picchi di 3 milioni e del 10-11% di share.

Un talk show politico al posto di Un posto al sole?

Alla guida di questo nuovo talk destinato all'access prime time di Rai 3, dovrebbe esserci Lucia Annunziata, la quale continuerebbe ad avere il traino di "Che Succede", la trasmissione condotta da Geppi Cucciari, che sta ottenendo dei risultati auditel molto positivi.

Tuttavia, nel caso in cui questo restyling della programmazione quotidiana di Rai 3 dovesse prendere forma ufficialmente, significherebbe che a farne le spese sarebbe la soap opera Un posto al sole, la quale dovrebbe abbandonare per sempre la sua storica fascia oraria di messa in onda.

Le nuove puntate di Un posto al sole (confermata per tutta la stagione televisiva 2021/2022) andrebbero in onda non più alle 20:40 ma passerebbero nella fascia del pomeriggio, dalle 18:30 alle 19:00 circa.

I fan protestano per l'eventuale cambio orario di Un posto al sole

Sarebbe un vero e proprio cambiamento radicale per questa soap e per tutti i numerosi fan che da ben 25 anni seguono gli episodi in questa fascia oraria.

Una notizia che, in queste ore, non ha reso felici i fan social, molti dei quali hanno puntato già il dito contro tale indiscrezione riguardante il prossimo palinsesto di Rai 3, ritenendo che il cambio orario di Un posto al sole, porterebbe la soap ad un crollo definitivo dal punto di vista auditel.