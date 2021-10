Il feeling che c'è tra Soleil Sorge e Alex Belli al GFVip è sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo, nella puntata di lunedì 25 ottobre, Alfonso Signorini ne ha voluto parlare con i due diretti interessati. Sebbene sia apparso imbarazzato, l'attore ha ammesso che tra lui e la 27enne italo-americana c'è una grande intesa.

L'accaduto

Nella giornata di domenica 25 ottobre i "vipponi" sono stati protagonisti del gioco "Kiss Freeze". In pratica, i concorrenti ogni volta che suonava una campana dovevano scambiarsi un bacio con il coinquilino più vicino.

Mentre si trovavano nella zona beauty per le faccende domestiche, in casa ha suonato la campana. Di conseguenza, Soleil è corsa tra le braccia di Alex e lo ha baciato in bocca. Ovviamente, i concorrenti del Reality Show come alcuni telespettatori sono rimasti spiazzati. Nelle edizioni precedenti, i "vipponi" impegnati sentimentalmente si scambiavano un bacio ma sulla guancia per non mancare di rispetto al proprio partner.

La versione dei due 'vipponi'

In occasione della 13^ puntata del Grande Fratello Vip, i due protagonisti del bacio hanno fornito la loro versione dei fatti. Incalzato dal conduttore, Alex Belli ha spiegato che è stata una cosa spontanea. Mentre Soleil stava pulendo il bagno, lui era nella stessa zona per passare l'aspirapolvere.

Al suono della campana, i due si sono guardati in faccia e senza pensarci un momento si sono baciati. Nonostante l'attore sia apparso imbarazzato nel parlare dell'episodio, ha fatto una confessione sul rapporto instaurato con la 27enne italo-americana: "È vero, tra noi c'è una grande complicità".

A fare eco alle parole di Belli ci ha pensato Soleil.

La diretta interessata ha ammesso che dopo essersi bloccati si sono lasciati andare. Poi, sulla base di quanto dichiarato dall'attore, Sorge ha chiosato: "Tra me lui e c'è una bellissima amicizia. Lo adoro".

L'avvertimento di Signorini

Alfonso Signorini ha parlato del gioco proposto ai "vipponi". Rivolgendosi al duo Sorge-Belli, il presentatore televisivo ha lanciato una sorta di avvertimento.

Nel dettaglio, i due concorrenti del GFVip sono stati messi al corrente che verranno "attenzionati" nei minimi dettagli. Il motivo? La loro complicità ha destato qualche dubbio tra i telespettatori del programma.

Inoltre, Signorini ha chiesto divertito ad Alex se ci avesse preso gusto a baciare Soleil. A detta del conduttore, Soleil e Alex spesso giocano insieme, parlano, si stuzzicano, ridono e scherzano: "Sappiate che vi controlleremo meglio". Al momento la moglie dell'attore ha preferito restare in silenzio. Nei giorni scorsi, però, Delia Duran aveva fatto sapere che se Sorge dovesse avvicinarsi sempre di più al marito, sarebbe entrata in casa per un confronto.