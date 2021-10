Proseguono le trame di Un Posto al sole, che si fanno sempre più interessanti. Le anticipazioni delle puntate di mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre 2021 in onda su Rai 3 si concentrano su Silvia, ancora divisa tra Michele e Giancarlo. Questa volta però, sarà necessario prendere una decisione che cambierà per forza di cose il corso degli eventi. Nel frattempo, Serena e Filippo - in un'apparente atmosfera di pace - saranno di nuovo turbati dall'ombra di Viviana, decisa a non mollare la presa con Sartori.

Un Posto al sole, episodio di mercoledì 13 ottobre 2021: anticipazioni

Nella nuova puntata di Un posto al sole che andrà in onda domani 13 ottobre 2021 su Rai 3 in prima visione assoluta, Riccardo disattende le aspettative della severa Ornella (Marina Giulia Cavalli). Il giovane medico, spiazzato di fronte alle parole di Ornella, ha una reazione inaspettata non esente da conseguenze. Clima molto teso a casa di Filippo e Serena, che sembravano aver ritrovato l'intesa di un tempo, anche grazie ai preziosi consigli di Marina. Le anticipazioni di mercoledì raccontano infatti che, a dispetto di ogni sua previsione, Serena (Miriam Candurro), si troverà ancora una volta a combattere contro la presenza ingombrante e pericolosa di Viviana, ferma sulle sue posizioni riguardo Sartori.

Stanca di questa situazione e di combattere per ciò che è sempre stato suo, Serena scarica la sua frustrazione su Filippo. Silvia, invece, è ancora in crisi perché non sa se accettare la proposta di Michele di accompagnarlo nel suo tour in giro per l'Italia. L'attrazione per Giancarlo non le lascia pace e non riesce a chiudere la relazione con lui.

Anticipazioni Un Posto al sole puntata di giovedì 14 ottobre 2021

Nell'episodio in programma giovedì, ritroviamo Niko (Luca Turco) sotto pressione per le condizioni di Susanna e per le indagini della polizia, ancora a un punto cieco. Renato (Marzio Honorato) cerca di non infierire, rendendosi conto di essere stato troppo ansioso con il figlio.

Le anticipazioni di Un Posto al sole della puntata del 14 ottobre proseguono con Rossella (Giorgia Gianetiempo) che, turbata da ciò che prova per Riccardo, prende una decisione inaspettata e improvvisa. Infine, Marina (Nina Soldano) è sempre più vicina a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma deve fare i conti con una 'rivale' imbattibile: si tratta di Cristina, l'adorata figlia di Ferri che inizia a dare i primi problemi. Attenzione alle puntate successive di Upas, in quanto ci saranno interessanti sviluppi sull'aggressione di Susanna. Ad anticiparlo è stata Agnese Lorenzini, l'attrice che interpreta la bella avvocatessa nella soap opera.