Lunedì 11 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa la nona puntata del GFVip. Tra i vari blocchi trattati durante la diretta, il conduttore si è occupato anche di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Scendendo nel dettaglio, Signorini ha invitato la ragazza a stare lontana dal 22enne di Treviso. Il modo in cui il presentatore ha "rimproverato" la gieffina, però, è stato oggetto di alcune critiche sui social.

Le parole del conduttore

Per introdurre l'argomento, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui ha mostrato Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Nel video, si è visto il 22enne chiedere alla coinquilina di interrompere la conoscenza. Lo stesso Manuel, nei vari video è apparso piuttosto irritato.

A quel punto, il conduttore del GFVip ha deciso di parlare con la gieffina: "Devi avere rispetto e maturità". Secondo Signorini, Lulù starebbe rovinando l'esperienza del coinquilino all'interno del Reality Show. A tale proposito, il giornalista e conduttore del programma ha chiesto alla ragazza di non farsi dei film mentali: "Ti ha detto che non ti vuole vicino". Infine, Signorini ha concluso il suo discorso invitando Lulù a controllare meglio le sue emozioni: "Ti comporti come una bambina".

Alcuni utenti attaccano Signorini e Bortuzzo

In settimana, Lulù Selassié era finita al centro delle polemiche per le numerose scenate di gelosia nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip, però, alcuni utenti hanno deciso di spezzare una lancia a favore della ragazza. Scendendo nel dettaglio, un utente non ha gradito il modo in cui Signorini ha trattato l'argomento.

Ma non è tutto, a finire al centro delle polemiche è stato anche l'atteggiamento di Bortuzzo. Un fan ha fatto presente che bisogna sgridare anche Manuel per come si è comportato con Lulù.

Un altro telespettatore ha sostenuto di dare un giudizio poco popolare ma ha difeso la ragazza "Lei è pesante, ma lui sa essere str....". L'utente in questione ha spiegato che non è carino scansare in quel modo una ragazza e pulirsi la bocca dopo un bacio. Un'altra telespettatrice invece, si è detta sicura che Bortuzzo si sia fatto condizionare da Sophie Codegoni.

Poi, ha rincarato la dose: "Manuel ha usato e sfruttato Lulù fino alla fine". Sulla base di quanto dichiarato, l'utente ha fatto notare che prima o poi anche Manuel finirà in nomination: "Prima o poi calpesterai i piedi sbagliati".

Infine, un altro utente ha spiegato che la più piccola delle sorelle Selassié avrà anche un brutto carattere ma nonostante sia stata trattata malissimo non ha speso neanche una brutta parola nei confronti di Manuel Bortuzzo.