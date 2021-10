Le puntate di Un posto al sole ruotano intorno alle indagini sull'aggressore di Susanna, ancora in ospedale. Le anticipazioni dei nuovi episodi svelano che la situazione, ora a un punto fermo, potrebbe cambiare improvvisamente: i medici, infatti, proveranno a svegliare lentamente Susanna e qualcuno spererà che questo delicato momento volga in tragedia. C'è davvero la nebbia più completa sull'identità di colui che ha ridotto in queste condizioni il giovane avvocato, tutti sembrano avere qualcosa da nascondere. Sui social si rincorrono le ipotesi più varie, tra le quali anche quella che vede Adele colpevole.

Per forza di cose, tra poco si saprà la verità. Intanto, Agnese Lorenzini ha rilasciato un'interessante intervista nella quale parla del suo personaggio e dell'evoluzione che ha avuto nel corso degli episodi.

Un Posto al sole anticipazioni, chi ha aggredito Susanna? Continuano le indagini

La domanda ricorrente dei fan di Upas è solo una: chi ha aggredito Susanna? La polizia sembra sempre a un punto cieco, nonostante le tante piste che si sovrappongono. Niko è disperato ma ha anche avuto modo di riflettere sui suoi sentimenti. Nelle nuove puntate di Un posto al Sole, i medici tenteranno il delicato risveglio di Susanna. Se i suoi cari pregheranno che vada tutto bene, qualcun altro tramerà nell'ombra.

Agnese Lorenzini, la bellissima interprete di Susanna, ha rilasciato un'intervista a TV Soap, nella quale ha parlato del suo personaggio che, per certi versi, è parecchio distante da lei. Susanna è precisa, meticolosa quasi fino all'ossessione: ''Non mi piace quando si fa prendere dalla mania della perfezione'', dice a tal proposito l'attrice.

Ciò che invece piace a Lorenzini è la determinazione di Susanna, cosa che la accomuna molto a lei.

Riguardo l'identità dell'aggressore, Agnese non si sbilancia molto ma lancia un monito ai telespettatori: ''Restate sintonizzati, la situazione si fa interessante''. Dunque, si preannuncia un colpo di scena che potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola.

E chissà che il vero colpevole non sia il meno sospettato di tutti.

Anticipazioni Un Posto al sole delle nuove puntate

Nel frattempo, continuano anche le altre storyline di Upas. Tra le situazioni in sospeso c'è quella che riguarda Silvia, che sta tradendo da tempo Michele con Giancarlo. Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, chi scoprirà tutto sarà Rossella, che coglierà sul fatto la madre e l'amante. Non sarà facile per la giovane accettare ciò che vedrà. Resta poi da capire se Silvia, davanti alla delusione della figlia, cambierà idea su Giancarlo oppure continuerà a frequentarlo.