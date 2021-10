Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre 2021. Settimana molto intensa, dove i nodi verranno finalmente al pettine. Serena, dopo aver rischiato di perdere il bambino che aspetta, partorisce. Con lei ci sarà Filippo, che scosso emotivamente, inizia a recuperare la memoria e capire quale sia il suo posto. Attenzione anche a Silvia, pronta ad affrontare la sua infedeltà: sceglierà Michele o Giancarlo?

Un Posto al sole 25-29 ottobre: Serena partorisce

Marina (Nina Soldano) e Filippo (Michelangelo Tommaso) si precipitano in ospedale da Serena (Miriam Candurro) che sta per partorire.

Le cose non si mettono bene e la bella Cirillo rischia di perdere il bambino. Per fortuna tutto si risolve e Serena dà alla luce suo figlio con grande commozione di tutti. Davanti a quella gioia, Filippo sembra ricordare qualcosa e capisce che il suo posto non è accanto a Viviana ma a Serena: è la fine di un incubo? Nel frattempo, Rossella non fa altro che ripensare al tradimento della madre e il suo malumore si ripercuote sul lavoro.

Silvia affronta la sua infedeltà

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole della settimana 25-29 ottobre, per Silvia non è semplice tenere a debita distanza Giancarlo, anche perché Rossella continua a insistere affinché affronti la questione. Filippo comincia a recuperare altri ricordi e per Serena sembra essere arrivata finalmente la pace.

Marina è turbata e preoccupata per Fabrizio, sempre più aggressivo e insoddisfatto. Invece Alberto (Maurizio Aiello) crede di poter recuperare il rapporto con Clara (Imma Pirone) con l'occasione del Battesimo del piccolo Federico.

Susanna non ricorda nulla, spoiler Un Posto al sole

Se Filippo inizia a recuperare i ricordi, altrettanto non si può dire di Susanna (Agnese Lorenzini) che, dopo essersi svegliata, non rammenta il volto del suo aggressore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre 2021 svelano anche che Silvia continuerà ad essere indecisa tra Michele e Giancarlo. Da una parte vorrebbe salvare il suo matrimonio, ma dall'altra non riesce a dimenticare il suo amante. Renato (Marzio Honorato) è finalmente scagionato dagli inquirenti, ma si teme per la presenza di Mattia, ancora a piede libero.

Patrizio è vessato dalle provocazioni di Alberto, che non perde tempo per rammentargli di stare lontano da Clara. Infine, Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) cercano di convincere Speranza (Mariasole Di Maio) a rimanere a Napoli. La giovane è rientrata solo per iscriversi all'Università, ma potrebbe anche cambiare idea.