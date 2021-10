Arrivano le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dall'11 al 15 ottobre, con puntate ricche di colpi di scena pronte a stupire i telespettatori. Al centro della scena ci sarà ancora il matrimonio tra Silvia e Michele, perché il giornalista scoprirà il tradimento della donna con Giancarlo, ma la sua reazione sarà inaspettata. L'attenzione sarà concentrata anche su Clara e Patrizio, che finiranno per litigare a causa di Alberto e anche tra Serena e Filippo ci saranno tensioni per Viviana. Intanto le indagini per l'aggressione di Susanna sembreranno non portare nessun risultato, mentre Rossella prenderà una decisione sul suo rapporto con Riccardo.

L'inaspettata reazione di Michele al tradimento di Silvia: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'11 al 15 ottobre raccontano che Michele sarà molto scosso per aver scoperto che Silvia lo tradisce con Giancarlo. Dopo averli visti insieme, il giornalista non avrà più dubbi, ma la sua reazione sarà inaspettata, perché deciderà di non affrontare sua moglie e il suo amante. Facendo finta di niente, Michele parlerà a Silvia del tour in giro per l'Italia per promuovere il suo libro e le chiederà di partire con lui. Non è ancora chiaro se Saviani abbia intenzione di perdonare sua moglie e lasciar correre o se invece si tratti di una mossa per metterla in difficoltà.

Nel frattempo, Guido e Mariella saranno preoccupati per la situazione matrimoniale dei loro amici, ma non sapranno cosa fare per aiutarli.

Patrizio litigherà con Clara dopo la discussione con Alberto

Secondo le anticipazioni settimanali di Un Posto al sole, nelle puntate dall'11 al 15 ottobre sarà dato ampio spazio alla coppia formata da Clara e Patrizio.

Durante un confronto tra la donna e Alberto sul battesimo di Federico, infatti, il giovane chef deciderà d'intervenire in difesa della sua fidanzata e sfogherà tutta la sua rabbia nei confronti dell'avvocato Palladini. L'iniziativa di Patrizio, tuttavia, si rivelerà controproducente perché Clara si arrabbierà molto per l'intromissione del suo fidanzato e finiranno per litigare.

Il problema della location del battesimo, tuttavia, sarà risolto dalla madre del bambino, che per non scontentare nessuno proporrà di organizzare la festa alla terrazza dopo aver chiesto il permesso a Giulia.

Serena ancora in crisi a causa di Viviana: anticipazioni settimanali Un posto al sole

A Un posto al sole, le trame della settimana dall'11 al 15 ottobre rivelano che Filippo sarà molto colpito dalle parole di Viviana e in lui tornerà la confusione, anche se deciderà di dare la priorità alla sua famiglia. Le situazione rischierà di precipitare quando Serena incontrerà Viviana, decisa a giocarsi tutte le carte per conquistare il figlio di Roberto. Al suo ritorno a casa, la signora Cirillo scaricherà la tensione su Filippo, ignaro dell'incontro tra sua moglie e la sua collega.

Nel frattempo, le indagini per l'aggressione di Susanna sembreranno arrivare a un punto morto e questo creerà molta inquietudine in Niko e in suo padre. Renato, infatti, temerà che in mancanza di altri indiziati gli inquirenti ci concentrino nuovamente su di lui e la tensione non farà bene alla salute dell'uomo. Infine, Rossella si renderà conto di provare ancora attrazione per Riccardo e prenderà una decisione inaspettata.