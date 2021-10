Luce dei tuoi occhi prosegue la sua messa in onda su Canale 5 e mercoledì 20 ottobre 2021 andrà in onda la quinta e penultima puntata di questa prima stagione. Le anticipazioni sulla trama rivelano che il cerchio si stringerà sempre più e finalmente cominceranno a venir fuori delle interessanti verità e clamorose rivelazioni. Ci sarà spazio anche per una inaspettata tragedia che avrà come protagonista Luigi.

Luigi confessa la verità sull'incidente e poi muore: anticipazioni Luce dei tuoi occhi del 20 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della quinta e penultima puntata di Luce dei tuoi occhi, in programma mercoledì 20 ottobre nel prime time di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un triste evento che avrà come protagonista Luigi.

L'uomo, infatti, verrà ritrovato morto, ma prima del decesso ha scritto una lettera dove ha raccontato la sua verità dei fatti in merito alla dinamica dell'incidente che ha avuto come protagonista Valentina.

Luigi, infatti, ha svelato di essere stato lui l'artefice di quello che è successo, mettendosi al volante della vettura di Enrico e causando così quel terribile incidente che ha rischiato di far morire Valentina.

Davide e Luisa sposi e ritorna la Conti: anticipazioni Luce dei tuoi occhi del 20/10

Tuttavia però, dopo aver fatto questa precisazione, resterà da capire come sia morto Luigi: in un primo momento, infatti, i sospetti su questo decesso si concentreranno sul conto di Fontana, ma l'uomo proverà a discolparsi dicendo apertamente di non aver ucciso Luigi e quindi di non essere il responsabile.

Gli spoiler della quinta puntata di Luce dei tuoi occhi, in programma mercoledì 20 ottobre nel prime time di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un matrimonio.

Davide e Luisa, infatti, decideranno di convolare a nozze e di diventare così marito e moglie. Peccato, però, che la felicità, di questo giorno speciale per la coppia, verrà spazzata via dalla clamorosa scoperta della verità sul ritorno di Conti a Vicenza.

Dove riguardare le puntate di Luce dei tuoi occhi in streaming online

Una penultima puntata che i fan della fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno non potranno assolutamente perdersi nel prime time di Canale 5.

Intanto, la serie continua a registrare degli ottimi ascolti, con una media di tre milioni di spettatori riesce a vincere la sfida auditel del prime time.

Tuttavia, per chi non potesse seguire in televisione gli episodi di Luce dei tuoi occhi, c'è la possibilità di rivedere la fiction in replica streaming online accedendo al portale gratuito Mediaset Play Infinity, cliccando sulla sezione dedicata interamente alle serie televisiva che sta appassionando il pubblico del mercoledì sera.